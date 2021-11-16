شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج فى تجربة قفازات ضخمة لخلق إحساس واقعى باللمس بـ"ميتا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمريكى مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك "ميتا فيرس"، أن فريق مختبرات الواقع بالشركة يعمل على تصميم قفازات ضخمة لخلق احساس واقعى باللمس فى ميتا فيرس.

ونشر زوكربيرج فيديو له عبر صفحته على فيس بوك وإنستجرام، وهو يعمل على تجربة القفاز، قائلا: "يعمل فريق مختبرات الواقع فى ميتا على قفازات ضخمة لخلق إحساس واقعى باللمس فى ميتافيرس، يوما ما ستتمكن من الشعور بالملمس والضغط عندما تلمس الأجسام الافتراضية".





وسبق وظهر مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج لأول مرة منذ إعادة تسمية الشركة الأم لعملاق وسائل التواصل الاجتماعى باسم Meta، حيث ظهر فى صورة وهو يقوم بنزهة على الشاطئ والاستمتاع بأشعة الشمس والتزلج على الأمواج مع زوجته بريسيلا تشان.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورا لزوكربيرج وهو يركب جت سكى مع زوجته، مستمتعًا بلوح التزلج المائى الخاص به والذهاب فى نزهة ساحرة عبر الشواطئ الرملية.

وأعلن موقع فيس بوك فى 28 أكتوبر تغيير علامتها التجارية للشركة الأم تحت اسم Meta والاسم الجديد سرعان ما أصبح موضوع للحديث عبر السوشيال ميديا.

يذكر أنه وفى وقت سابق، أعلن مؤسس شركة فيس بوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضى التى أعلن عنها مؤخرا تحت اسم "ميتافيرس"، وقال زوكربيرج، إن فريق أبحاث الذكاء الاصطناعى فى شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس.