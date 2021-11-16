شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل فى جوجل يتسبب فى توقف خدمات تطبيقات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع ذا فيرج التقنى، أن عطلا أصاب جوجل اليوم الثلاثاء أدى إلى تعطل مواقع وخدمات مثل Spotify و Discord و Snapchat و Etsy لأقل من ساعة بقليل.

وأوضح الموقع التقنى أن سبب انقطاع الخدمة هو Google Cloud، ولا تزال صفحة حالة الخدمة تظهر أن مشكلة فى الشبكة تتسبب حاليا فى حدوث مشكلات تؤدى إلى أخطاء 404 التى ظهرت على صفحات الويب المتأثرة.

ونوه الموقع إلى أن معظم الخدمات بدأت تعود تدريجيا، وإن كان بعضها يعانى من بعض الأخطاء أو أوقات تحميل طويلة.