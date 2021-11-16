شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليس كما وعدت مايكروسوفت.. كيف اختلف تصميم الإيموجي في "ويندوز 11" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت مايكروسوفت عند الكشف عن ويندوز 11، أن يمتلك نظام التشغيل رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد جديدة، لكن مع الكشف مؤخرا عن هذه الإيموجي، فقد اختارت الشركة الآن مظهرًا مسطحًا ثنائي الأبعاد بدلاً من ذلك، حيث ظهرت هذه الرموز التعبيرية الجديدة لأول مرة في تصميمات قناة المطورين لنظام التشغيل Windows 11 هذا الأسبوع.

ويختلف النمط كثيرًا عن الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد التي وعدت بها مايكروسوفت في يوليو، وحتى في التغريدات الأخيرة من حسابات Windows Twitter الرسمية، ويبدو أن مايكروسوفت قد غيرت رأيها بشأن الانتقال إلى نظام ثلاثي الأبعاد داخل Windows 11.

وليس من الواضح سبب عدم اعتماد مايكروسوفت تصميماتها ثلاثية الأبعاد في Windows 11، على الرغم من الوعود بالقيام بذلك، ولكن من المحتمل أن يكون التصميم ثنائي الأبعاد الأكثر انبساطًا يعمل بشكل أفضل عبر تطبيقات متعددة.

وتبدو التصميمات ثلاثية الأبعاد مختلفة أيضًا عبر مجموعة متنوعة من الشاشات والدقة، لذلك من المحتمل أن تكون مايكروسوفت قد استقرت على تصميم ثنائي الأبعاد للحصول على تمثيل أكثر اتساقًا للرموز التعبيرية لجميع مستخدمي Windows 11.

لكن حتى الآن مازال هناك توقعات من ظهور النمط ثلاثي الأبعاد في أماكن أخرى في منتجات مايكروسوفت، على الرغم من ذلك، لا سيما في مايكروسوفت Teams حيث توجد الرموز التعبيرية المتحركة.

ويتضمن الرموز التعبيرية الجديد في Windows 11 أيضًا عودة Clippy، حيث قامت مايكروسوفت بإزالة الرموز التعبيرية القياسية بمشبك الورق بحرف Clippy، وتختبر مايكروسوفت هذا الرمز التعبيري في إصدارات Dev الأخيرة من Windows 11 ، ولكن من المتوقع طرحه لجميع المستخدمين قريبًا.