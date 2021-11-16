شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين الوضع المظلم فى Google Drive على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Drive أحد أهم الخدمات، حيث يجعل حفظ المستندات وتخزينها أمرًا سهلاً للغاية، ولكن هل تعلم أنه مثل جميع التطبيقات الأخرى، تقدم Google أيضًا الوضع المظلم في Google Drive؟

ويوفر موضوع Dark Mode فائدتين - أولاً، يقلل الضغط على عينيك ويساعد أيضًا في توفير بطارية هاتفك الذكي، لذلك، إذا كنت تستخدم Google Drive على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك، فيمكنك بسهولة تمكين Dark Mode في التطبيق.

فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها تمكين Dark Theme في Google Drive على أندرويد:

1. أولاً، افتح Google Drive على هاتف أندرويد الخاص بك.

2. الآن اضغط على الهامبرغر الموجود في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

3. بعد ذلك، اضغط على علامة التبويب الإعدادات.

4. الآن اضغط على اختيار الموضوع.

5. يمكنك الآن اختيار السمة الافتراضية Dark أو Light أو System الافتراضية.

6. بعد تحديد المظهر الداكن، سيظهر Google Drive على هاتفك الذكي باللون الداكن.