شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل تطبيقى Spotify وSnapchat فى عدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني تطبيقا Spotify وSnapchat من التعطل في عدد من دول العالم، حيث كشف موقع downdetector المتخصص في رصد أعطال التطبيقات شكاوي من العديد من المستخدمين حول العالم من انقطاع الخدمة.



فيما كشف موقع Istheservicedown البريطاني أن العديد من المستخدمين لتطبيق Spotify يبلغون عن مشكلات تتعلق بأخطاء ومشكلات التشغيل وتسجيل الدخول، وعلى تويتر أبلغ المستخدمين عن مجموعة متنوعة من المشكلات.

ويشير مستخدمو تويتر الآخرون إلى تعطل Spotify وSnap وDiscord، لكن Discord يعمل حاليًا، بينما لا يزال بإمكان زميل عمل واحد على الأقل الوصول إلى Spotify.