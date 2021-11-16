شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل قد تلغى خطط إطلاقها بيكسل فولد نهاية العام الجارى.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت شائعات عن أن Google ستطلق Pixel foldable (المعروف مبدئيا باسم Pixel Fold) قبل نهاية العام، والآن يقول الرئيس التنفيذي لشركة DSSC، روس يونغ، إنه تم إلغاء الطى، ولا يُتوقع ظهوره في المستقبل المنظور، وفقا لتقرير digital trend .

ونقلاً عن مصادر سلسلة التوريد، يقول يونج إن Google لن تقدم Pixel Fold إلى السوق بحلول نهاية العام كما كان متوقعًا سابقًا، ومن غير المحتمل أيضًا إصداره فى عام 2022 ، مع استبعاد النصف الأول من العام في الوقت الحالي على الأقل. ومع وصول Android 12L إلى السوق قريبًا، سيكون من المنطقي أن تخطط Google لإطلاق جهاز ليتزامن معه - تمامًا كما فعلت مع إصدارات Android السابقة.

ويبدو أن هذا لا يحدث، وبالإشارة إلى مصادر سلسلة التوريد ، يقول يونج إن Google لا تعتقد أن Pixel Fold سيكون منافسًا لـ Galaxy Z Fold أو Galaxy Z Flip في الولايات المتحدة وأوروبا. ويشير يونغ إلى أن الصين لا تزال في طور الاستحواذ ، حيث تعمل شركات مثل Huawei و Xiaomi على الأجهزة القابلة للطي الخاصة بها. لكن جوجل ببساطة لا تستطيع المنافسة هناك بشكل فعال مع خدمتها المحظورة.

وصحيح أن الأجهزة القابلة للطي تظل سوقًا متخصصة، ولا يزال يتعين على Google اختراق سوق الهواتف الذكية الأكثر انتشارًا بهواتف الألواح القديمة العادية، إلا أن لن تكون Google وحدها في التراجع عن Samsung عندما تنخفض في هذا السوق.

كما تراجعت TCL أيضًا عن المنافسة في سوق الهواتف المحمولة عندما واجهت الغوريلا التي يبلغ وزنها 800 رطل وهي Samsung، في حين أنها بلا شك فرصة ضائعة إذا أصبحت الطيات كبيرة في المستقبل، فمن الصعب أن نخطئ فى منطق Google .