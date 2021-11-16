شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من 20 تطبيقا يتجسس سرا على الأشخاص من خلال الكاميرا.. احذفها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء الأمن السيبرانى أكثر من 20 تطبيقًا تتجسس سرًا على الأشخاص عبر هواتفهم، وفقا لتقرير thesun التقنى.

وتتنكر فى شكل تطبيقات شرعية لأنشطة مثل اليوجا، وتقوم التنزيلات المراوغة بتسجيل الفيديو والصوت وسرقة جهات الاتصال والصور والرسائل والمزيد.

وهذا لأنهم محملين بـ PhoneSpy، وهو برنامج يتطفل على الأشخاص المخادعين، وفقًا لتقرير باحثين من Zimperium .

وفي مدونة نُشرت الأسبوع الماضي، كشفت شركة الأمن الأمريكية أن أكثر من 1000 من مستخدمي Android أصيبوا بالبرامج الضارة المكتشفة حديثًا.

وفي المجموع، تم اكتشاف 23 تطبيق PhoneSpy لم تكن متوفرة في متجر Play ، ومتجر تطبيقات Google الرسمي لمليارات الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل Android.

وبدلاً من ذلك، يُعتقد أنه تم تمريرها من جهاز إلى آخر من خلال الروابط المخادعة المرسلة فى رسائل البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية.

وجميع الأجهزة المصابة موجودة في كوريا الجنوبية، على الرغم من أن الباحثين لم يستبعدوا حدوث إصابات في دول أخرى.

وكتب الباحث في Zimperium Aazim Yaswant أنه "تم تصميم تطبيقات Android الخبيثة هذه لتعمل بصمت فى الخلفية، وتتجسس باستمرار على ضحاياها دون إثارة أى شكوك .

ونعتقد أن الجهات الفاعلة الخبيثة المسؤولة عن PhoneSpy قد جمعت كميات كبيرة من المعلومات الشخصية ومعلومات الشركة عن ضحاياهم ، بما في ذلك الاتصالات والصور الخاصة."

وتم ارتداء تطبيقات PhoneSpy التي حددها الفريق كتطبيقات لتعلم اليوجا ومشاهدة الصور ومشاهدة التلفزيون وأنشطة أخرى.

وبمجرد الوصول إلى الجهاز، تكتسب البرامج الضارة إمكانية الوصول إلى كاميرا المستخدم وموقع GPS والرسائل النصية وجهات اتصال الهاتف والمزيد.

ويمكنه أيضًا أن يقرص كلمات المرور لحساباتك على Facebook و Instagram و Google.

ويُعتقد أن البرامج الضارة قد تنتشر عن طريق استخدام الأجهزة المصابة لإرسال روابط ضارة إلى جهات الاتصال المحفوظة عليها.

ووفقًا لـ Zimperium ، من الممكن أن يعرف الضحايا بعضهم البعض شخصيًا أو أنهم مرتبطون من خلال العمل أو الانتماءات الأخرى.

وشركة الأمن غير متأكدة من يقف وراء الهجمات، لقد أخطرت وقدمت جميع بيانات التهديد ذات الصلة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ولتجنب التعارض مع PhonySpy أو البرامج الضارة المماثلة، كن حذرًا من تثبيت التطبيقات خارج متجر Play.

ويحتوي سوق تطبيقات Google على فحوصات أمنية مطبقة تمنع معظم البرامج الضارة من الوصول إلى صفحاتها.

ولا تخضع التطبيقات من متاجر الجهات الخارجية بالضرورة لنفس المستوى من التدقيق، مما يجعلها عملية تنزيل محفوفة بالمخاطر.