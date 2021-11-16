شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ما هو خط كرمان وأين هى حافة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف التعريف الشائع للفضاء باسم "خط كارمان"، وهو ما يسعى إليه كل من مدمنى الفضاء الملياردير جيف بيزوس والسير ريتشارد برانسون، وفقا لتقرير digital trend التقنى.. ما هو خط كرمان؟ خط كرمان هو حد وهمي يبلغ 100 كيلومتر (62 ميلاً) فوق مستوى سطح البحر.

كما توضح خدمة المعلومات والبيانات البيئية الوطنية للأقمار الصناعية في الولايات المتحدة. ومن الناحية النظرية، بمجرد عبور خط 100 كيلومتر هذا، ويصبح الغلاف الجوى رقيقا جدا، بحيث لا يوفر ارتفاعًا كافيًا للطائرات التقليدية للحفاظ على الطيران.

وعند هذا الارتفاع، ستحتاج الطائرة التقليدية إلى الوصول إلى السرعة المدارية أو المخاطرة بالسقوط والعودة إلى الأرض. أين حافة الفضاء؟ يتفق معظم الناس عمومًا على أن الفضاء يبدأ عندما ينتهي الغلاف الجوي للأرض - حوالى 100 كيلومتر (62 ميلًا) فوق مستوى سطح البحر.

وفقا لهم، يبدأ الفضاء على بعد 12 ميلا تحت خط كارمان على ارتفاع 50 ميلا فوق سطح الأرض. ويعتبر الطيارون والمتخصصون والمدنيون الذين يعبرون هذه الحدود رواد فضاء رسميا ومن المتوقع أن يسافر SpaceShipTwo التابع لشركة Virgin Galactic على ارتفاع 50 ميلاً على الأقل.

وادعى بوب سميث، الرئيس التنفيذى لشركة بلو أوريجين لاستكشاف الفضاء التابعة لجيف بيزوس، أن برانسون لن يطير عالياً مثل رئيس أمازون السابق .

وقال سميث: "نتمنى له رحلة رائعة وآمنة، لكنهم لا يطيرون فوق خط كرمان وهي تجربة مختلفة تمامًا". وفى آخر اختبار مأهول لطائرة الفضاء SpaceShipTwo، وصلت المركبة إلى 55 ميلًا فوق مستوى سطح البحر، وفقًا لتقرير Business Insider.