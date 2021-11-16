شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوفر ميزة جديدة لحل مشكلة التغريدات المختفية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصلح موقع "تويتر" مشكلة ظلت قائمة منذ فترة طويلة، وكان العديد من مستخدمى "تويتر" يشكون فى الأشهر الماضية من اختفاء التغريدات أثناء قراءتها، وذلك بسبب تحديث التغريدات بصورة مفاجئة، وتغيير الخط الزمنى.



توتير

وأعلن تويتر أنه أصبح متاحا الآن للمستخدمين اختيار الوقت الذى يرغبون فيه بتحميل تغريدات جديدة على الخط الزمنى، وذلك من خلال ضغطهم على عداد التغريدات الموجود فى الجزء العلوى من الواجهة.

لكن لفت "تويتر" إلى أن حل مشكلة التغريدات المختفية يتوافر فى الوقت الحالى على نسخة الويب وليس التطبيق الذكى، ويشار إلى أن مشكلة التغريدات المختفية ظهرت في شهر يوليو الماضي تقريبا، وخرجت "تويتر" بعدها لتعد مستخدميها بطرح حل لها.

من ناحية أخرى طرح موقع "تويتر" فى مطلع الشهر الجارى ميزة جديدة تساعد فى البحث عن التغريدات القديمة داخل حسابات محددة.