شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جى بى مورجان ترفع دعوى قضائية ضد تسلا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة JPMorgan دعوى قضائية ضد شركة تسلا، مدعيةً أن شركة السيارات الكهربائية مدينة للبنك بمبلغ 162 مليون دولار فيما يتعلق باتفاقية ضمان الأسهم لعام 2014.

ويدور النزاع حول التعديلات التي أجرتها الشركات على الاتفاقية في أعقاب تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لعام 2018 "unding secure" والتداعيات الناتجة حسبما نقل موقع The verege.

وتم رفع الدعوى الاثنين الماضى في المنطقة الجنوبية من نيويورك، لم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق، وفقًا للدعوى التي أبلغت عنها وكالة رويترز لأول مرة، اشترت JPMorgan عددًا من الأوامر من Tesla في عام 2014 - عندما كانت الشركة لا تزال تحاول تمويل بناء مصنع Gigafactory الأصلي.

ووفقا للتقرير لـJPMorgan ، في هذه الحالة، الحق في شراء أسهم في شركة (Tesla) بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة. كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الضمانات التي اشترتها شركة جي بي مورجان من شركة تسلا في عام 2014 في يونيو ويوليو من عام 2021.

ووافقت الشركات على "سعر الإضراب" عند 560.6388 دولار، إذا انتهت صلاحية الأوامر وكان سعر سهم Tesla أقل من سعر الإضراب، فلن تدين أي من الشركتين بأي شيء آخر، ولكن إذا كان سعر سهم Tesla أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، فإن JPMorgan يقول إن شركة Musk كان من المفترض أساسًا تسليم أسهم مساوية للفرق في تلك الأسعار.

لكونها صفقة مالية ضخمة ومعقدة ، حرصت JPMorgan على وجود جميع أنواع الحماية القانونية المعمول بها، كان أحدهما تحوطًا ضد أي إعلانات كبيرة تتعلق بعمليات الاندماج أو الاستحواذ التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم Tesla، إذا حدث شيء من هذا القبيل، فإن البنك وصانع السيارات كانا قادرين على الاتفاق على سعر إضراب جديد للضمانات.

وقام ماسك بالتغريد الشهير في 7 أغسطس 2018 بأنه "يفكر في أخذ Tesla بشكل خاص بسعر 420 دولارًا.

ونقل المدير المالي لشركة Tesla ورئيس الاتصالات وكبير محاميها رسالة بريد إلكتروني منسوبة إلى Musk تم نشرها على مدونة Tesla لشرح إعلانه.

كما غرد ماسك قائلاً: "تم تأكيد دعم nvestor. السبب الوحيد وراء عدم تأكيد ذلك هو أنه مشروط بتصويت المساهمين ". كما أعلن رئيس علاقات المستثمرين بشركة Tesla فى تصريحات صحفية هناك "عرضًا ثابتًا".

واكتشف الجميع بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية على Musk و Tesla بشأن الإعلان، أجرى ماسك محادثة خاطفة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ، ولكن هذا كل ما في الأمر.

ورأى JPMorgan التقلب الناتج في سعر سهم Tesla وقرر تعديل سعر الإضراب لمذكراته، خفضت السعر إلى 424.66 دولارًا وأبلغت تسلا.

وقررت JPMorgan مرة أخرى تعديل سعر تنفيذ الأوامر. لقد أجرى حسابات جديدة بناءً على الاستجابة لقرار Tesla و Musk بالقيام بتحويل، واستقر على سعر إضراب قدره 484.35 دولارًا.

واحتجت شركة تسلا على أنه "لا ينبغي إجراء أي تعديل على الإطلاق لأنها تخلت بسرعة عن خططها الخاصة"، كما كتبت جيه بي مورجان في الدعوى القضائية التي رفعتها، أعطى البنك تسلا حساباته و"عقد عدة مكالمات هاتفية" لشرحها، ويقول إن تسلا "لم يقدم أي اعتراض محدد" على هذه التفسيرات، بعد ذلك يقول جي بي مورجان إن تسلا توقف عن التحدث إلى البنك لمدة ستة أشهر.

أرسل محامو تسلا في النهاية خطابًا إلى JPMorgan في فبراير 2019 زاعمين فيه أن تعديلات البنك كانت "سريعة بشكل غير معقول وتمثل محاولة انتهازية للاستفادة من التغيرات في التقلبات في سهم Tesla".

ورفض جي بى مورجان جميع مزاعم تسلا،" ولكن بعد ذلك لم يتحدث الطرفان لمدة عامين. أجرى جي بي مورجان تعديلًا آخر إلى 96.87 دولارًا في أغسطس 2020 لحساب تجزئة سهم تسلا ، ويقول إن تسلا لم تستجب لذلك أيضًا.