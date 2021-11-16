شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع اللعب الجماعى فى لعبة Halo Infinite؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت مؤخرا أن وضع اللعب الجماعى المجانى فى Halo Infinite قد أصبح متاحًا، وذلك قبل صدور اللعبة الكاملة، بالنسبة لمستخدمى إكس بوكس، حيث تقوم الشركة بإصداره بشكل رسمى كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 لظهور Xbox.





وضع اللعب الجماعى فى Halo Infiniteسيكون وضع اللعب الجماعى المجانى فى Halo Infinite متوفرًا للجميع عبر Xbox One وXbox Series S وXbox Series X والحاسب الشخصى لتجربته، فيما يتضمن هذا الوضع المستقل الوصول إلى الموسم الأول مع جميع الخرائط الأساسية وميزات بطاقة المعركة، وأى تقدم تحققه في وضع اللعب الجماعى ينتقل أيضًا إلى يوم الإطلاق فى 8 ديسمبر المقبل.

وتبلغ مساحة التثبيت عبر إكس بوكس 25 جيجابايت، ويبدأ حجم التثبيت عبر Steam من 23.7 جيجابايت، ويمتد إلى 26 جيجابايت، وبدأت شركة صناعة ألعاب الفيديو 343 Industries المطورة للعبة Halo Infinite بمعاينة وضع اللعب الجماعى للعبة فى شهر يوليو.