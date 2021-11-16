شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: النقص العالمى فى الرقائق مستمر خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد Nvidia أن النقص العالمي في الرقائق لن يشهد أي تحسن في المستقبل القريب، مع توقع استمرار مشكلات التوريد طوال عام 2022، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

الرئيس التنفيذى لعملاق GPU، وجنسن هوانغ، يشارك ارائه بشأن التوقعات لمستويات المخزون في العام المقبل مع ياهو المالية، وقال أعتقد أنه خلال العام المقبل سيتجاوز الطلب العرض بكثير، وليس لدينا أى رصاصات سحرية فى الإبحار في سلسلة التوريد.

ومع ذلك، نظرًا للطلب الهائل، فقد شهدت الأرباح النهائية لمصنعي الرقائق ارتفاعات قياسية، وسجلت AMD على سبيل المثال، أفضل ربع مالي لها على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2021.

ومن الآن فصاعدًا، يبدو أن Nvidia واثقة أيضًا من أن أدائها المالي سيظل سليمًا، و"لدينا دعم من موردينا، نحن محظوظون لأننا نتعامل مع مصادر متعددة وأن سلسلة التوريد الخاصة بنا متنوعة وشركتنا كبيرة جدًا لذا لدينا دعم من نظام بيئي كبير من حولنا ".

في حين أن Huang لا يتصور نهاية النقص في الرقائق العام المقبل، فإن الرئيس التنفيذي لشركة AMD ليزا سو لديها وجهة نظر أكثر تفاؤلاً وتتوقع أن يتحسن الوضع خلال النصف الثاني من عام 2022، ومع ذلك تعتقد إنتل أن توازن العرض والطلب لن يتحقق حتى عام 2023 على أقرب تقدير .

وقد تفاقم النقص في الرقائق بسبب مشاكل سلسلة التوريد الأخيرة التي لم تظهر أي علامات على التحسن، وتم العديد من الصناعات تأثرت بشدة بسبب عدم وجود مخزون للمنتجات، وعلى الأخص وحدات معالجة الرسومات والألعاب والمفاتيح لكلتا الفئتين، واستغل المضاربون الوضع الحالى والذى أدى حتماً إلى زيادات كبيرة فى الأسعار فى جميع المجالات.

ومما زاد الطين بلة، نظرًا للارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة المشفرة مؤخرًا، أصبحت وحدات معالجة الرسومات سلعة قيّمة للغاية لعمال المناجم ، مما يزيد من صعوبة حصول المستهلك العادى على بطاقة رسومات.

وفى مكان آخر بسبب نقص المكونات تم تأخير وحدة تحكم الألعاب المحمولة Steam Deck المرتقبة من Valve لعدة أشهر سونى، وفى الوقت نفسه كان يقال اضطرت لخفض انتاجها أهداف بلاي ستيشن 5 بسبب القيود التصنيع.

ولقد دخلنا أكثر من عام في نقص وحدة معالجة الرسومات (GPU)، وبالنظر إلى الإجماع العام حول موعد استمراره حتى، سيتعين على اللاعبين الانتظار لمدة عام آخر قبل عودة مشكلات الإمداد إلى طبيعتها.