شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صالة ألعاب رياضية ذكية قابلة للطى فى المنزل تحتوى 100 تمرين.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار وباء كورونا في إبقاء بعض الناس حول العالم في منازلهم ، قد يبدو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أمرًا صعبا.

وهنا يأتي دور سبيديانس، وهى صالة ألعاب رياضية منزلية ذكية شاملة تسمح لك بأداء أكثر من 100 تمرين بسهولة، والأفضل من ذلك كله أن لديها بصمة صغيرة عند تخزينها، بحيث لا تضطر إلى تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك إلى YMCA كاملة، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

وتأتى Speediance مع شاشة تعمل باللمس مقاس 21.5 بوصة معلقة من عارضة دعم منحنية مرفوعة فوق القاعدة حيث يعيش التروس والمعالج.

ولا يحتاج التصميم إلى التثبيت أو التثبيت على الحائط، وعند طيها فإنها تشغل مساحة 3.2 قدم مربع فقط، وتوجد أربع حلقات ملحقة حول شريط الدعم تتيح لك استخدام Speediance مع ملحقات الوزن المفضلة لديك.

وعند الحديث عن الملحقات ، تأتى سبيديانس مع مجموعتها الخاصة من الملحقات الذكية. تشمل هذه الملحقات قضيبًا ومقعدًا وأحزمة مقاومة والمزيد، وهناك شىء ما لاستهداف كل مجموعة عضلية فى جسمك يسمح لك Speediance برفع ما يصل إلى 220 رطلاً من الوزن الرقمي والقيام بأكثر من 100 تمرين ، وبدءًا من تمرينات العضلة ذات الرأسين إلى القرفصاء الخلفية وكل شيء بينهما .

ولا تحصل فقط على آلة تمرين مع سبيديانس تحصل أيضا على تحليل الذكاء الاصطناعى والتدريب الشخصي من خبراء اللياقة البدنية، وسوف يقوم الذكاء الاصطناعى المدمج فى Speediance بتسجيل وفحص كل تمرين تقوم به على الجهاز، وسيقدم نصائح لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك وحتى تقليل مقاومة الوزن إذا اكتشف أنك وصلت إلى حدودك.

كما أنه ليس جهازًا لشخص واحد فقط ، إنما يقدم ملفات تعريف بحيث يمكن لكل فرد في الأسرة استخدامها وتتبع أهدافهم الخاصة والتقدم، وتتميز بتصميم قابل للطي وموفر للمساحة وشاشة تعمل باللمس ومساعدة AI ، تعد Speediance حقًا طريقة فريدة للحصول على تمرين كامل من منزلك .