شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف نوع جديد من الحيتان وتسميته على اسم مكتشفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد العلماء نوعا جديدا من الحوت المنقاري، الذي تم الإعلان عنه رسميًا في Proceedings of the Royal Society B ، وتم تسميته باسم حوت راماري المنقار على اسم راماري ستيوارت، وهي خبيرة في حيتان ماتورانجا ماوري والتي لعبت دورًا أساسيًا في الاكتشاف. راماري تعني أيضًا "حدث نادر" في اللغة الماورية.



اكتشاف نوع حيتان جديد

وقالت ريجينا أسموتيس سيلفيا ، المديرة التنفيذية لحماية الحيتان والدلافين في أمريكا الشمالية (WDC-NA) في بيان أعلنت فيه عن الاكتشاف: "هذا النوع رائع من حيث سماته الفريدة واسمه".

وليس من النادر اكتشاف أنواع جديدة من الحيتان فحسب ، بل من النادر أيضًا تسميتها على اسم النساء وتكريم الشعوب الأصلية التي تزور هذه المخلوقات المذهلة سواحلها.

عند اكتشاف الحوت، ظن العلماء أنه مجرد حوت منقاري عادي، لكن ستيوارت اعتقدت أن هناك شيئا غريبا في هذا الحوت، حيث لاحظت بعض الاختلافات الجوهرية.

عملت ستيوارت مع الباحثة إيما كارول من جامعة "أوكلاند"، حيث اكتشف الفريق أن حيتان المنقار التي تعيش في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية مختلفة عن تلك التي تعيش في الجزء الجنوبي من الأرض.

واكتشف الباحثون أن حيتان المنقار المكتشفة لها أحجام مختلفة وجينات مختلفة، حيث كان العلماء قد اكتشفوا الحيتان المنقارية في بحار الجزء الشمالي من كوكب الأرض، لكن الدراسة الجديدة أكدت أن تلك التي تعيش في البحار والمحيطات في الجزء الجنوبي من كوكب الأرض مختلفة تماما.