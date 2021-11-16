شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro وiPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11 Pro Max كما يلى:

-هاتف iPhone 13 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: ( iOS 15.x) .

البطارية: بقوة 3125 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

-هاتف iPhone 12 الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532× 1170بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic .

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2815 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.