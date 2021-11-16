شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ فيجا سيطلق 3 أقمار صناعية للجيش الفرنسى اليوم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجيش الفرنسي لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة في مدار حول الأرض في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، وفقا لتقرير the space.

وسيطلق صاروخ Arianespace Vega ثلاثة أقمار صناعية CERES (اختصار لـ "Capacité de Renseignement d'origine Electromagnétique Spatiale"، والتى تترجم إلى "القدرة الاستخبارية للأصل الكهرومغناطيسى الفضائى من مركز غيانا للفضاء فى كورو ، غيانا الفرنسية.

وباستخدام أجهزة استشعار عالية الأداء، ستحدد الأقمار الصناعية العسكرية وتميز أجهزة الإرسال المستخدمة في اتصالات العدو وبواعث الرادار، وستطير الأقمار الصناعية الثلاثة CERES في تشكيل، وتدور حول الأرض في مدار متزامن مع الشمس، أو مدار قطبي تقريبًا تمر فيه الأقمار الصناعية فوق نفس الموقع في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

والهدف من مهمة الاستخبارات الإلكترونية العسكرية CERES (CapacitÉ de Renseignement Électromagnétique Spatiale) هو جمع معلومات استخباراتية من المناطق التي لا تستطيع أجهزة الاستشعار السطحية الوصول إليها، وخالية من قيود التحليق في المجال الجوي وفي جميع الأحوال الجوية، وبالتالي توفير صورة متعمقة للحالة لدعمها وقالت وكالة الفضاء الفرنسية في وصف المهمة " تصور وتنفيذ العمليات العسكرية"، وسيتم دمج الإشارات التي تم جمعها بواسطة كل قمر صناعي لتحديد مواقع أنظمة الاتصال المكتشفة بدقة.

وسيكون إطلاق الثلاثاء هو إطلاق Vega الثالث لعام 2021 والمهمة الثانية عشرة هذا العام لمزود الإطلاق الأوروبي Arianespace، وأرسل إطلاق فيجا السابق في 16 أغسطس قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد الأرض وأربعة مكعبات صغيرة في مدارات متزامنة مع الشمس.

وفي المرة القادمة التي تطلق فيها Arianespace مهمة من غيانا الفرنسية ستكون في 18 ديسمبر، عندما من المقرر أن يطلق صاروخ Ariane 5 التابع للشركة تلسكوب جيمس ويب الفضائي لناسا.