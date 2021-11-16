شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحظر EdgeDeflector.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعلت مايكروسوفت بالفعل من الصعب تبديل المتصفحات الافتراضية في Windows 11، والآن تخطو الشركة خطوة إلى الأمام من خلال حظر تطبيقات مثل EdgeDeflector.

وقدمت تطبيقات الجهات الخارجية مثل EdgeDeflector وحتى Firefox حلولاً بديلة لشركة مايكروسوفت لإجبار الأشخاص على استخدام Edge في نتائج البحث في قائمة ابدأ ، حتى لو لم يكن متصفحهم الافتراضي هو Edge وفقا لما نقله موقع The verege.

قامت مايكروسوفت بإجبار مستخدمي Windows 10 وWindows 11 على الدخول إلى Edge ومحرك بحث Bing الخاص بها في نتائج البحث في قائمة Start (ابدأ) ، والآن مع لوحة Widgets الجديدة في Windows 11.

يتيح لك EdgeDeflector تجاوز هذه القيود، وفتح نتائج بحث قائمة ابدأ في المتصفح الافتراضي الذي تختاره.

ظهرت كتلة EdgeDeflector لأول مرة في إصدار معاينة مبكر لنظام التشغيل Windows 11 الأسبوع الماضي. بينما بدا الحظر في البداية وكأنه خطأ ، أكدت Microsoft الآن أن التغييرات ستصل لجميع مستخدمي Windows 11 في تحديث البرنامج الذي سيصل في الأسابيع المقبلة.

وقررت Microsoft منع مطوري التطبيقات من استدعاء روابط بروتوكول Microsoft-edge ، والتي تقتصر الآن على متصفح Edge.

يقول متحدث باسم Microsoft: "يتيح Windows بشكل مفتوح التطبيقات والخدمات على نظامه الأساسي ، بما في ذلك متصفحات الويب المختلفة". "في الوقت نفسه ، يقدم Windows أيضًا تجارب عملاء معينة شاملة في كل من Windows 10 و Windows 11 ، وتجربة البحث من شريط المهام هي أحد الأمثلة على التجربة الشاملة التي لم يتم تصميمها لإعادة توجيهها . عندما علمنا بإعادة التوجيه غير الصحيحة ، فإننا نصدر إصلاحًا".

يعد هذا "الإصلاح" الآن جزءًا من التحديث الوشيك لنظام التشغيل Windows 11 والذي وصل لمستخدمي Beta و Release Preview الجمعة الماضية، ولم يكن مطور EdgeDeflector سعيدًا بتغييرات Microsoft. يقول دانيال ألكسندرسن ، مطور EdgeDeflector ، في منشور هام على مدونة الأسبوع الماضي: "لم تعد هذه تصرفات شركة حريصة تهتم بمنتجها بعد الآن". "Microsoft ليست وكيلًا جيدًا لنظام التشغيل Windows. إنهم يمنحون الأولوية للإعلانات والحزم واشتراكات الخدمة على إنتاجية المستخدمين ".