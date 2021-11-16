شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اصطياد "جرادة بحر" نادرة تسمى حلوى القطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن صياد من ولاية مين الأمريكية من اصطياد جرادة بحر نادرة، من نوع يعرف بـ"جراد البحر الأزرق"، قبالة مدينة بورتلان في مياه خليج كاسكو، بالحفاظ عليه.



جراد بحر



جرادة بحر نادرة



نوع جرادة بحر نادر

وأطلق عليه اسم "هاتي" تيمنا بحفيدته، ويقوم بإجراء اتصالات مع خبراء وأحواض أسماك ليجد موطنا له، وحول مدى ندرة هذا النوع من الجراد والقدرة على اصطياده فهي بنسبة واحد من بين 100 مليون، حسبما ذكر ديلي ميل، ويتميز هذا الجراد بلونه الأرجواني المرقط باللون الأزرق.

وفي سياق آخر حصد نوع نادر من الخفافيش، لقب مسابقة طائر العام السنوية، فى نيوزيلندا، إذ يصنف من الثدييات البرية الأصلية الوحيدة فى البلاد.

مؤسسة "فورست آند بيرد"، أجرت التصويت لطائر العام، ليفوز "الخفاش طويل الذيل"، وهو واحد من اثنين من الخفافيش في البلاد وواحد من أندر الثدييات في العالم، ويصل حجمه لحجم الإبهام وحجم النحلة عند ولادته، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

واغلقت "فورست أند بيرد"، التصويت منذ يومين فى عيد الهالوين، إذ أعلنت ليسي هيثلر من مجموعة "فورست آند بيرد" عن الفائز أمس الاثنين.