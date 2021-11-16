شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزرعة صينية تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمنع الماعز من التزاوج مع أقاربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مزرعة ماعز بيئية على تطوير نظام التعرف على الوجه للماعز (AsiaWire)، حيث تُظهر هذه الصور كيف تقوم مزرعة في شنغهاي بتطوير تقنية التعرف على الوجه للماعز لمنعهم من ممارسة الجنس مع أقاربهم.

وبحسب ما ورد تم تصميم الكاميرات خصيصًا للتعرف على خصائص وجه الماعز، فضلاً عن سلوكها وأنماط تمارينها وحتى شكل أجسامها، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

وسيكشف التحديد عن الماعز الأقارب للآخرين، ويمنع علاقات التزاوج التي تؤدي إلى عدد من العيوب الخلقية وغيرها من المشاكل الناجمة عن زواج الأقارب، ويقال أيضًا أن الكاميرات قادرة على التعرف على أعراض المرض مثل التهاب الفم، وهو الاسم الشائع للإكزيما المعدية، وهو مرض فيروسي يصيب الماعز والأغنام ويسبب الجلبة وكذلك التهاب الجلد البثور.

وتقع مزرعة Vert City Farm البيئية في مدينة شنغهاي الساحلية بشرق الصين، إنها أكبر مدينة في البلاد وتتمتع بسمعة طيبة في التمويل والابتكار العالميين، ويقال إن المزرعة تعمل على التكنولوجيا منذ عام 2019 وتخطط لبدء استخدامها في وقت ما من العام المقبل.

ويذكر أيضًا أن التكنولوجيا ستكون قادرة على تحديد ما إذا كانت الماعز حاملًا أم لا، حتى يتمكن الأطباء البيطريون من الاستعداد للولادة، وورد أن حكومة منطقة تشونغ مينغ في شنغهاي قالت إن ما يقرب من 1000 ماعز قد تم زرع رقائق فيها حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من جمع المزيد من البيانات حول سلوكهم.