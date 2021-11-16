تويتر يصلح مشكلة قائمة منذ فترة طويلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، عن إصلاح مشكلة ظلت قائمة منذ فترة طويلة.‏

وكان العديد من مستخدمي “تويتر” شكوا في الأشهر الماضية من اختفاء التغريدات أثناء قراءته لها، وذلك بسبب تحديث التغريدات بصورة مفاجئة، وتغير الخط الزمني.

وأعلن “تويتر”، أمس الاثنين، أنه أصبح متاحا الآن للمستخدمين اختيار الوقت الذي يرغبون فيه من تحميل تغريدات جديدة على الخط الزمني، وذلك من خلال ضغطهم على عداد التغريدات الموجود في الجزء العلوي من الواجهة.

لكن لفت “تويتر” إلى أن حل مشكلة التغريدات المختفية يتوافر في الوقت الحالي على نسخة الويب وليس التطبيق الذكي.

يشار إلى أن مشكلة التغريدات المختفية ظهرت في شهر يوليو/ تموز الماضي تقريبا، وخرجت “تويتر” بعدها لتعد مستخدميها بطرح حل لها.

من ناحية أخرى، طرح موقع “تويتر” في مطلع الشهر الجاري ميزة جديدة تساعد على البحث عن تغريدات قديمة داخل حسابات محددة.