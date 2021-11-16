اكتشاف أحفوري يحدد ما يحتمل أن يكون أطول ديناصور عاش على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:35 مساءً - قد تذهب الميدالية الذهبية إلى Supersaurus، أطول ديناصور في العالم بعد أن أصلح العلماء مزيجا أحفوريا وحللوا العظام الجديدة المستخرجة من بقعة الراحة الأخيرة للديناصور طويل العنق.

ومثل الديناصورات الأخرى الطويلة للغاية، فإن Supersaurus مزدوج الدعامة – ديناصور ضخم طويل العنق مع ذيل يشبه السوط.

ولطالما كان يُنظر إلى Supersaurus على أنه أحد أطول الديناصورات، لكن الأبحاث تظهر الآن أن “هذا هو أطول ديناصور يعتمد على هيكل عظمي لائق”، حيث أن بقايا الديناصورات الأخرى مجزأة، ومن الصعب تقدير أطوالها بدقة، كما قال براين كيرتس، عالم الحفريات في متحف أريزونا للتاريخ الطبيعي، الذي يقود البحث، لـ “لايف ساينس”.

وعندما كان Supersaurus على قيد الحياة منذ حوالي 150 مليون سنة خلال العصر الجوراسي، تجاوز 128 قدما (39 مترا) وربما وصل إلى 137 قدما (42 مترا) من الخطم إلى الذيل، وفقا لبحث جديد لكيرتس.

وحتى حجمها “الأقصر” حطم الرقم القياسي. وعلى ارتفاع 128 قدما، كان من الممكن أن يكون الديناصور أطول من منافس آخر – ديبلودوكس، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 108 أقدام (33 مترا)، وفقا لدراسة أجريت عام 2006 لعينة تعرف باسم Seismosaurus في متحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي ونشرة العلوم.

وقُدّم البحث، الذي لم يُنشر بعد في مجلة مراجعة من قبل الأقران، عبر الإنترنت في 5 نوفمبر في المؤتمر السنوي لجمعية الحفريات الفقارية.

وكان الاكتشاف الجديد في طور الإعداد ما يقرب من 50 عاما؛ وقال كيرتس إن أول عينة Supersaurus اكتشفت في عام 1972 في مجمع عظم ممتلئ بالصدمات، فيما كان في الأساس “سلطة عظام”. لذلك، لم يتضح على الفور أي عظام تنتمي إلى الوحش.

وجرى التنقيب عن العظام من قبل عامل ديناصور ميداني، جيم جنسن، الذي جمع وأعد الأحافير لجامعة بريغهام يونغ في يوتا، في Dry Mesa Dinosaur Quarry في كولورادو. واكتشف جنسن عظم كتفي يبلغ طوله 8 أقدام (2.4 متر) – وهما عظمان مدمجان يشكلان حزام الكتف في الديناصورات البالغة والزواحف الأخرى.

واحتوى المحجر أيضا على عظام إضافية اعتقد جنسن أنها تنتمي إلى اثنين من ديناصورات Sauropod الأخرى، والتي أطلق عليها بعد سنوات Ultrasauros وDystylosaurus.

وتصدرت أخبار العظام الوحشية عناوين الصحف. وكان الجمهور مفتونا بوجود ديناصور أكبر من Brachiosaurus، والذي كان يعتبر فيما بعد أطول ديناصور، وفقا لمدونة Sauropod Vertebra Picture of the Week (SV-POW)، التي يديرها عالما الحفريات مايكل تايلور وماثيو ويديل.

وفي عام 1985، نشر جنسن دراسة في مجلة Great Basin Naturalist أعلنت فيها اكتشاف ثلاثة ديناصورات جديدة من Sauropod من المحجر. ومع ذلك، لم يكن جنسن عالم حفريات مدربا، وارتكب بعض الأخطاء في تحليله.

وعلى مر السنين، ناقش علماء الأحافير ما إذا كانت Ultrasauros وDystylosaurus من الأجناس الصالحة، أو – كما يعتقد كيرتس – تم التعرف على عظامها بشكل خاطئ وتنتمي جميعا في الواقع إلى Supersaurus واحد.

حالة Supersaurus

توفر إعادة التصنيف هذه لثلاثة ديناصورات كنموذج واحد أكثر اكتمالا من Supersaurus للعلماء لدراستها، وهو أمر مفيد لتقدير طوله.

فكيف يمكن أن تصبح ثلاثة ديناصورات واحدة؟ بالكشف عن أخطاء السنوات الماضية. على سبيل المثال، كان أحد سلالات scapulocoracoids في المحجر حوالي 10 بوصات (25 سم) أطول من الآخر، ما دفع العديد من العلماء إلى الاعتقاد بأنها تنتمي إلى جنس آخر من الديناصورات.

ولكن عندما فحصها كيرتس، وجد أن العظم الأطول مشوه بالفعل بسبب الشقوق.

وقال: “إذا دفعت كل الشقوق معا، فإن [scapulocoracoids] هي في الأساس بالحجم نفسه”.

كما وجد تشوهات ناتجة عن القوى البيئية في العظام المنسوبة إلى الديستيلوصور والأجناس الأخرى، وأظهر أن هذه العظام، في الواقع، تنتمي إلى Supersaurus.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يُعثر على عظام sauropod كبيرة بشكل مفرط في مكان قريب. وبدلا من ذلك، عُثر على جميع العظام الكبيرة ذات المظهر المزدوج في جيب واحد من المحجر، ولم تكن هناك أي عظام مكررة (ما يعني أنه يوجد فقط عظم كتفي أيسر وعظم كتفي أيمن، على سبيل المثال)، على حد قول كيرتس.

وقال كيرتس إن جميع عظام الديناصورات الضخمة لها الحجم نفسه تقريبا، لذا فمن المحتمل أن تنتمي جميعها إلى فرد واحد: Supersaurus.

ومنذ الاكتشاف الأصلي، اكتشف علماء الأحافير الأخرى هياكل عظمية جزئية يُعتقد أنها Supersaurus.

وقال كيرتس إن تقديرات أطوال Supersaurus السابقة تضعه في المستوى الأعلى من الديناصورات الطويلة، بما في ذلك تقدير عام 2008 من 108 إلى 111 قدما (33 إلى 34 مترا)، لكن تلك كانت تستند إلى بيانات غير كاملة.

وعندما تم التنقيب في محجر ديناصور Dry Mesa، أزال الباحثون كتلا كبيرة من الصخور والحفريات ولفوها في سترات من الجبس. وقال كيرتس إن تحضير الأحافير من هذه السترات يستغرق وقتا طويلا.

وعلى مر السنين، درس كيرتس بعض هذه العظام غير المدروسة وحدد خمس فقرات جديدة للرقبة، وفقرة خلفية جديدة، واثنتين جديدتين من فقرات الذيل، وعانة يسرى.

وفي السابق، نسب كيرتس بعض فقرات الذيل هذه عن طريق الخطأ إلى الديناصور ثنائي الجنس Apatosaurus، إلى أن أوصله بحث آخر إلى حقيقة أن ذيل Supersaurus يشبه مزيجا من ذيول الديناصورات Apatosaurus وBarosaurus.

وساعدت هذه العظام التي حُددت حديثا، كيرتس، في الحصول على تقدير أكثر دقة للأطوال الجديدة لـ Supersaurus، بما في ذلك أن رقبته كانت أطول من 50 قدما (15 مترا)، وذيله أطول من 60 قدما (18 مترا).

وعلاوة على ذلك، فإن حجم وشكل العظام التي حُددت حديثا، يدعمان فكرة أن جميع العظام الضخمة الموجودة في Dry Mesa تنتمي إلى Supersaurus، بدلا من ثلاثة ديناصورات كبيرة مختلفة، كما قال كيرتس.

واستنادا إلى موضع فقرة عنق واحدة يبلغ طولها 4.5 قدما (1.3 مترا)، يبلغ طول Supersaurus إما 128 قدما أو 137 قدما.

وتبدو الاستنتاجات المستخلصة من البحث الجديد “معقولة”، كما قال مات لامانا، عالم الحفريات الفقارية في متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي في بيتسبرغ، والذي لم يشارك في البحث.

تجدر الإشارة إلى أن Supersaurus قد يكون أطول ديناصور مسجل، لكنه ليس الأثقل. ومن المحتمل أن يذهب هذا الشرف إلى تيتانوصور أرجنتينوصوروس الفائق الثقل، الذي يزن ما يزيد عن 90 طنا (82 طنا متريا) وكاد يزن ضعف وزن Supersaurus، كما قال كيرتس.

وفي الوقت نفسه، فإن أطول حيوان على الإطلاق ليس ديناصورا. ويذهب هذا اللقب إلى siphonophore يبلغ طوله 150 قدما (45 مترا) – وهو مخلوق شبه شفاف وخيطي يتكون، مثل المرجان، من وحوش أصغر – يعيش في submarine canyon قبالة سواحل أستراليا، حسبما ذكرت “لايف ساينس” سابقا.