حقيقة وجود حطام متناثر في الفضاء الخارجي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 17 دقيقة

قالت قيادة الفضاء في القوات الأميركية، الاثنين، إنها على علم بوجود حطام متناثر في الفضاء الخارجي، مشيرة إلى أنها تعمل لتحديد طبيعة هذا الحطام.

وذكرت قيادة الفضاء أنها تعمل على إعلام الدول، تحسبا لأي تأثير للحطام على الأقمار الصناعية.

بدوره، قال بريان ويدن، مدير تخطيط البرامج بمؤسسة العالم الآمن بالولايات المتحدة، إنه تم تحديد 18 قطعة أو نحو ذلك من الحطام المداري حتى صباح الاثنين، بحسب موقع “هيوستن كرونيكل”.

رغم تأكيده على أنه “لا يزال الوقت مبكرا لتحديد الأسباب”، يرى ويدن أن “إطلاق صاروخ أرضي أو اصطدام قمرين صناعيين كبيرين كان سيخلق المزيد من الحطام”.

وأضاف: “هذه الكمية القليلة من الحطام تتماشى أكثر مع انفجار داخلي أو تصادم مع قطعة صغيرة جدا”، مشيرا إلى أنه “من الممكن الإبلاغ عن المزيد من قطع الحطام”.

وكانت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، كشفت عبر حسابها في تويتر أن رواد الفضاء في مركبة الفضاء سويوز وكرو دراجون، ابتعدوا عن الحطام ولم يعدوا مهددين بالاصطدام به.

وصدرت تعليمات لرواد الفضاء الروس للاختباء في مركبة الفضاء Soyuz MS-19، عند الساعة 10:06 بتوقيت موسكو.

والسبت الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها في الفضاء بعد فقدان السيطرة لمدة 30 دقيقة، مؤكدة أن الحادث لم يشكل أي تهديد للطاقم.