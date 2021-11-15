علوم وتكنولوجيا

بماذا يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy A03 Core؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة
شركة سامسونغ

شركة سامسونغ

أطلقت شركة سامسونج الكورية اليوم هاتفها منخفض التكلفة Galaxy A03 Core الذي يأتي بمعالج Unisoc، وكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Galaxy A03 Core بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة الذي يضم كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف A03 Core معالج UNISOC SC9863A ثماني الأنوية، والذي يشمل 4 أنوية بسرعة 1.6Ghz، و4 من الأنوية بسرعة 1.2Ghz، ويتميز الهاتف أيضاً بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر في الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وقدرة شحن سريع 10W، ويضم الهاتف أيضاً مستشعرات تسارع وللضوء، ومستشعر للقرب.

ويدعم Galaxy A03 Core اثنان من شرائح SIM، ويتميز بقياسات 164.5 في 75.9 في 9.1مم، كما يتوفر بألوان الأسود والأزرق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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