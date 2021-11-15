غوغل تصلح أكثر العيوب المزعجة لهاتفها الجديد “بيكسل 6”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة “غوغل” من إصلاح أكثر العيوب المزعجة لهاتفها الجديد “غوغل بيكسل 6” بالنسبة لجهات ‏الاتصال.‏

ووفرت الشركة إصلاحا لعيب في الهاتف، يقوم على إثره بالاتصال التلقائي وبشكل عشوائي بأشخاص من قائمة جهات الاتصال الموجودة في الهاتف، الأمر الذي يسبب إزعاجا لهم، بحسب موقع “أندرويد بوليس”.

وكان السبب الرئيسي للمشكلة هو وجود كلمات خاطئة في مساعد “غوغل”، والتي تم تعطيل التعرف عليها الآن.

وتنضم مشكلة الاتصال العشوائي والتلقائي بجهات الاتصال إلى أحدث عيوب هاتف “غوغل بيكسل 6″، بعد أن شكا مستخدميه خلال الفترة الماضية من بطئ التعرف على بصمة اليد للوولوج إلى الهاتف، واختفاء ميزة أساسية هي “Magic Eraser”، التي تحذف الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها من الصور، وكذلك وجود عيب في وميض شاشته.

وطرحت “غوغل” هاتفها “بيكسل 6” في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتوافر في نسختين، الأولى “بيكسل 6″ و”بيكسل 6 برو” الأكبر حجما.