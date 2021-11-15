العثور على جسم غريب يحجب الأشعة الكونية في مركز مجرة درب التبانة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - اكتشف علماء الفلك وجود لجسم غريب في مركز مجرة درب التبانة يحجب الأشعة الكونية وأشاروا أنهم محتارون تماماً.

وجد باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أنّ كثافة الأشعة الكونية في المنطقة الجزيئية المركزية (CMZ) أقل بكثير من “البحر” المحيط بالأشعة الكونية.

من المحتمل أن تكون الكتل الشمسية في CMZ (حوالي 60 مليون منها) هي في الواقع سحب جزيئية وأنها تحجب الأشعة الكونية.

كتب الباحثون في الدراسة: “نستنتج أن CMZ يجب أن تلعب بالفعل دوراً لمنع الأشعة الكونية من الدخول إلى منطقة المركز”.

“العديد من الآليات يمكنها أن تعيق اختراق الأشعة الكونية في السحب الجزيئية، مثل تأثير ضغط المجال المغناطيسي واضطراب الديناميكية المغناطيسية المثارة ذاتياً.”

“إنّ أخذ قياس لتأثير التحوير الشمسي حيث يتم حظر الطاقة المنخفضة للأشعة الكونية خارج النظام الشمسي عن طريق المجال المغناطيسي المرتبط بالرياح الشمسية، يناقش بإيجاز قمع اختراق الأشعة الكونية في CMZ.”

وCMZ هي موطن للغيوم الجزيئية العملاقة المعقدة، وهو نوع من سحابة بين النجوم التي تسمح بتشكيل الجزيئات، وعادة الهيدروجين.

في العام الماضي، أخذت ناسا صورة الأشعة تحت الحمراء لمركز المجرة، والتي تمتد على مسافة أكثر من 600 سنة ضوئية باستخدام مرصد الستراتوسفير لتلسكوب علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء.

من خلال مراقبة الأشعة الكونية بمزيد من التفصيل، يمكن لعلماء الفلك معرفة المزيد عن الفيزياء وكيف توجد درب التبانة مع الأشعة الكونية التي ترتد في جميع أنحاء الفضاء السحيق.

نظر الباحثون إلى بيانات من تلسكوب فيرمي ذي المساحة الكبيرة للتوصل إلى النتائج التي توصلوا إليها.

لا تزال الأشعة الكونية غير مفهومة تماماً، ولكن يعتقد أنها جسيمات تشبه البروتونات ويمكن أن تتسارع بفضل بعض الأجرام السماوية، مثل الثقوب السوداء أو المستعر الأعظم.

يعرف الباحثون أن هناك ثقب أسود هائل في منتصف درب التبانة، اسمه Sagittarius A، حتى لو لم يتمكنوا من رؤيته أبداً. من الممكن أن يلعب Sagittarius A دوراً ما في هذا الحظر، حتى لو كانت الثقوب السوداء عبارة عن مكابس طبيعية، كما يعترف الباحثون.

“على الأرجح، كان Sagittarius A أكثر نشاطاً في الماضي وقام بتسريع الأشعة الكونية حتى طاقات PeV التي تنتشر إلى الخارج وتتصادم مع الغاز الجزيئي لإنتاج أشعة y النشطة.

“وأخيراً، من المتوقع أن يقدم مكون من الأشعة y تفاعلات بين بحر CR والمواد في منطقة GC، ومع ذلك، لم يتم تناوله بشكل صحيح في بعض التحليلات.”