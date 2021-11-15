الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 17

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبوسمبل 31 20

الوادي الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20https://www.youtube.com/embed/ce6zWtVEfRw