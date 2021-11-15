تطبيق My NTRA تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجديد – تجربة التطبيق والمزايا

My NTRA تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجديد هو تطبيق يختص بخدمات الجهاز التي تحتاجها، تطبيق مفيد جدًا لسهولة الوصول الى الجهاز وما يقدمه كالشكاوي وتتبع طلبات نقل الأرقام وغيرها، التطبيق حديث صدر منذ أيام عديدة، جربناه واستعملناه ونظرنا الى كل خدمات التطبيق، ولذلك هذا المقال سنتحدث عن التطبيق وما يميزه وعن اختياراته المختلفة كذلك، فتابع المقال اذا اردت ان تتعرف كيف تستغل هذا التطبيق، طبعًا هو تطبيق مجاني متوفر على Google Play Store و App Store سنضع الروابط في المقال كذلك.

جدول المحتويات

تحميل والتسجيل في تطبيق My NTRA

في البداية قم بتحميل التطبيق من الروابط

بعد التحميل والتشغيل ستظهر لك شاشة الترحيب التالية يمكنك تخطيها ان اردت

الآن ستحتاج الضغط على زر Register للتسجيل في التطبيق

املأ الخانات امامك بالبيانات المطلوبة

بعد تمام التسجيل قم بتسجيل الدخول بشكل طبيعي لتظهر لك الشاشة الرئيسية للتطبيق

لديك زرين أساسيين هما زر Individual للأفراد وزر Company للشركات سنأخذك في جولة في كل زر او تبويب

بداخل تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

زر الشركات – Company

هذا الزر يختص بالشركات التي تحتاج الى تراخيص او تتعلق أعمالها بالجهاز، اعني شركات الاتصال او شركات الهواتف، فاذا كانت الشركة تستورد مثلًا أجهزة اتصال مثل أجهزة الراوتر او الـAntena او أي معدات اتصال وتحتاج الى خدمات معينة من الجهاز فسيكون هذا التطبيق دليلًا ممتازًا و وسيلة متابعة جيدة لهذه الأمور، فيمكن متابعة طلبات الشركات من خلال التطبيق ويمكن القراءة عن خدمات الشركات كذلك مثل خدمة الاعفاء الجمركي او تصاريح الاستيراد وغيرها، طبعًا هذا الجزء لم نستطع التعمق في تجربته حيث وكما هو واضح نحن لسنا شركة تختص بهذه الأمور لكن بشكل عام يبدو الأمور واعدًا.

زر الأفراد – Individual

خذ نفسيًا عميقًا هذه الفقرة هي الأهم فسنطيل الحديث هنا، هذا التبويب هو ما يهمك كفرد مستخدم لأي شركة، وتطبيق My NTRA قام بتجميع كل الخدمات التي تحتاجها تقريبًا في هذا التبويب او الزر، لدينا هنا عدة تفاصيل سنأخذ جولة بها، فهنا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجمع لك كل ما تحتاجه في مكان واحد، من خدمات نقل الأرقام الى خدمات الشكاوي الى الأكواد المهمة وغيرها، انظر هناك أقسام كثيرة هنا فسنتناول هذا الزر او التبويب بشكل تفصيلي أكثر.

أقسام تبويب الأفراد

اختيار خدماتي – My Services هذا أهم اختيار هنا وبه الكثير من الخدمات التي ستهمك كمستخدم لأي شركة من الشركات وهو الاختيار الذي سنتحدث عنه تفصيليًا بشكل أكبر، لكن على العموم هنا كل ما تحتاج حول خطك وارقامك.



اختيار My Rights and Duties – حقوقي و واجباتي هذا الاختيار متخصص بتعليمك ما الحقوق التي يجب ان تحصل عليها من الجهاز، وفي نفس الوقت تتعرف على الواجبات التي عليك اتباعها كتقديم الشكاوي في وقت مبكر والتفاصيل المختلفة.



اختيار My Tariff – تعريفتي اختيار تعليمي لتتعرف على ما تحتاجه عن فواتيرك الشهرية وكيف تختار أنسب باقة لك، وفي نفس الوقت تتعرف على كيفية التخلص من الخدمات الاعلانية المزعجة



اختيار Operators PoS – منافذ بيع الشركات هذا القسم يخبرك بأماكن منافذ بيع الشركات والفروع المختلفة الخاصة بها



اختيار User Guide – دليل المستخدم هذا دليل كامل لاستخدامك لخدمات الشركات وستجد به جميع الأكواد المهمة، كما ستتعرف على المحافظ الالكترونية وكيفية عملها، كل خدمة مهمة ستتعرف عليها في هذا الاختيار



اختيار خدماتي – My Services

هذا أهم اختيار في التطبيق لك كفرد، في هذا القسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعطيك إمكانية معرفة الخطوط المُسجلة على اسمك، يعطيك حرية عمل اختبار للسرعة الخاصة بك، كما أنه يعطيك ميزة لتتبع شكاويك ولتتبع عمليات نقل الخطوط من شركة الى أخرى، مع التحقق من تغطية الشركات للمنطقة حولك وجودة التغطية، لنأخذك في جولة

اول اختيار Complaints يختص بالشكاوى لتتبع شكاويك والتحقق منها سواء كانت شكاوي مستمرة جاري العمل عليها او منتهية

ثاني اختيار MNP خاص بطلبات تحويل الأرقام من شركة لأخرى سيعرض لك كل الطلبات التي قدمتها وحالة كل طلب

ثالث اختيار Speed Check هو اختبار سرعة الانترنت

رابع اختيار Quality Maps يعطيك معلومات عن تغطية كل شركة للمناطق حولك وجودة الشبكة لكل شركة

اختيار My numbers الاختيار الأخير واهم الاختيارات يخبرك عن عدد الأرقام المُسجلة باسمك في الشركات كلها عندما تدخل هذا الاختيار قم بالضغط على زر Query سيطلب منك التطبيق الرقم القومي فقم بكتابته



بعد كتابة الرقم القومي سيظهر لك عدد الأرقام التي تحمل اسمك ورقمك القومي في الشركات

اذا كنت تظن ان هناك خطأ مثلًا ان ظهر لك ارقام زائدة اتجه للشركة فورًا

الخلاصة – تطبيق My NTRA جيد؟

تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق جديد، لازال في بدايته وهو موجود منذ عدة أيام فقط ليس تطبيقًا قديمًا جدًا لكن هذه ليست معضلة التطبيق جيد جدًا، وهو بداية جيدة من الجهاز لأنه سيساعدك في هذا الوقت في التأكد من خدماتك وسيساعدك في حل العديد من المشاكل فهذا أمر جيد جدًا وخطوة جيدة جدًا.