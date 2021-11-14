محاولة لإصلاح خلل وضع الماكرو في iPhone 13 Pro عبر أحدث إصدار تجريبي من أبل

في محاولة لإصلاح خلل وضع الماكرو في iPhone 13 Pro يعمل الإصدار التجريبي الأحدث من iOS 15.2 من Apple على تسهيل وضع الماكرو الخاص بـ iPhone 13 Pro عن طريق إضافة زر للسماح لك بتشغيله وإيقاف تشغيله.

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إضافة زر وضع الماكرو في iPhone 13 Pro

يظهر الرمز الذي يشبه زهرة صغيرة عندما تكون قريبًا بدرجة كافية من كائن ما لالتقاط صورة ماكرو ويتيح لك التبديل بسهولة بين تشغيل وضع الماكرو التلقائي وإيقاف تشغيله دون الحاجة إلى الدخول إلى الإعدادات.

كيف تعمل الميزة حاليًا في iOS 15.2 beta 2

إذا تم إيقاف تشغيل Auto Macro ، فسيظهر الزر عندما تقترب من شيء ما. يبدو أن النقر فوقها يؤدي إلى إعادة تشغيل Auto Macro بشكل أساسي، وسيتحول هاتفك إلى وضع الماكرو، يؤدي النقر على الزر مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل الماكرو التلقائي ويعيدك إلى الكاميرا العادية.

عندما تم إطلاق iPhone 13 ، قال بعض المراجعين إن الانتقال التلقائي إلى وضع الماكرو قد يكون مزعجًا؛ حيث كان الهاتف يقوم بتبديل العدسات دون إظهار أن التغيير قد حدث في واجهة المستخدم (لا يتغير مؤشر العدسة من 1x إلى 0.5x كما من المفترض ان يحدث).

قامت Apple بإصلاح طريقة تشغيل وضع الماكرو

من خلال الدخول الي (الإعدادات> الكاميرا> الماكرو التلقائي) الذي يتيح لك إيقاف تشغيل التبديل التلقائي، ولكن هذا جعل الأمور معقدة بعض الشيء. فمجرد التبديل إلى الكاميرا فائقة الاتساع والاقتراب من الشيء الذي تريد تصويره سيحصل على نتائج مختلفة عن تلك التي يحصل عليها وضع الماكرو – لتكرار تأثير الماكرو بالكامل، يجب أيضًا التكبير يدويًا إلى 0.9x.

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التغيير في بيتا 15.2 يجعل الأمور بسيطة

إذا كنت لا تريد التفكير في الأمر ، فيمكنك ترك Auto Macro قيد التشغيل، وسيقوم iPhone 13 Pro بالتقاط صورة ماكرو إذا كنت قريبًا بدرجة كافية من أحد العناصر. إذا كنت تفضل تحكمًا أكثر دقة أو تجد مفتاح التبديل فيمكنك إيقاف تشغيل الماكرو التلقائي ولكن لا يزال بإمكانك الوصول بسهولة إلى الوضع إذا كنت تريد ذلك من خلال الزر الذي سينبثق عندما يعتقد الهاتف أنك تحاول ذلك. في حين أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها النظام منذ البداية، فمن الجيد أن نرى أنه يشق طريقه أخيرًا إلى الهواتف. نأمل أن يظل هذا الإصلاح كما هو خلال العملية التجريبية ويكون جزءًا من الإصدار 15.2 النهائي.

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