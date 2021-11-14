Infinix تطلق هاتف Hot 11 Play بخصائص متميزة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلنت شركة Infinix عن هاتفها الجديد والمميز Hot 11 Play الذي ينطلق بتصميم 3D وسعة بطارية 6000 mAh، ومعالج Helio G35.

يتميز هاتف Infinix Hot 11 Play بشاشة TFT IPS بحجم 6.82 إنش، وجودة عرض HD بلس، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وميزة الضبط التلقائي fixed focus.

أيضاً يأتي Infinix Hot 11 Play بكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي في العدسات، مع عدسات AI، وفلاش LED رباعي.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وينطلق هاتف Hot 11 Play بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم اثنان من شرائح SIM لشبكات 4G، كما يضم مستشعر للضوء، وجيرسكوب، وبوصلة، مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الشحن عبر منفذ micro-USB.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، كما يأتي بتصميم 3D Motion-Rhythm، ويتوفر بألوان الأسود، الأزرق، والأخضر إلى جانب اللون البنفسجي.