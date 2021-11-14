3 طرق للدخول إلى BIOS في جهاز الكمبيوتر

BIOS هو نظام الإدخال / الإخراج الأساسي الذي يأتي به كل كمبيوتر، في الواقع لست في حاجة دائمة للدخول إليه، يحتوي BIOS على إعدادات النظام التي قد تحتاج إلى تغييرها في بعض الأحيان. على سبيل المثال البيوس هو المكان الذي تقوم فيه بتغيير جهاز الإقلاع الأول، لتحديد ما اذا كنت تريد ان يفتح الجهاز من على فلاشة مثلًا لتثبيت نظام ويندوز، من السهل الوصول إلى البيوس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. عندما تقوم ببدء تشغيل جهاز الكمبيوتر فأنت بحاجة إلى النقر فوق مفتاح معين ليفتح الجهاز في وضع BIOS.

طريقة الدخول الي BIOS

الجزء الصعب الوحيد هو معرفة المفتاح الذي يجب النقر عليه. يختلف المفتاح من نظام إلى آخر ، لذلك سنحاول تجميع قائمة بهذه المفاتيح لكل جهاز كمبيوتر متاح.

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في جهاز Acer

اضغط على المفتاح F2 بشكل متكرر أو اضغط باستمرار عند تشغيل الكمبيوتر للوصول إلى البيوس.

في جهاز ASUS

اضغط مع الاستمرار على مفتاح F2 ثم اضغط على زر الطاقة. استمر في الضغط باستمرار على المفتاح F2 حتى ترى شاشة BIOS (الصورة مقدمة من ASUS Support page).

إذا لم ينقلك المفتاح F2 إلى BIOS ، فقد تحتاج إلى تجربة زر Del ، أي مفتاح Delete. ضغطك على الزر يجب ان يكون قبل ان يبدأ الجهاز بالدخول الى ويندوز

في جهاز Dell

مفتاح BIOS على كمبيوتر Dell المحمول هو المفتاح F2. قم بتشغيل الكمبيوتر المحمول واضغط على المفتاح F2 بشكل متكرر. كن حذرًا من أنك قد تحتاج إلى الضغط باستمرار على مفتاح Fn عند النقر فوق المفتاح F2.

في جهاز HP

يختلف مفتاح الوصول إلى BIOS من منتج HP إلى آخر. وهناك عدد غير قليل من المفاتيح التي سيتعين عليك تجربتها.

Escape + F10

المفتاح الأكثر شيوعًا هو مفتاح Escape ESC. قم بتشغيل الكمبيوتر واضغط على مفتاح Escape. سترى قائمة بالقوائم الأخرى التي يمكنك الوصول إليها وسيكون البيوس أحدها. سيتم إقران إعداد BIOS بالمفتاح F10. اضغط عليه للوصول إلى البيوس على كمبيوتر HP. هذا يعني أنك بحاجة إلى النقر فوق مفتاحين للوصول إلى البيوس.

F10

في بعض أجهزة الكمبيوتر من HP ، سينقلك الضغط على مفتاح F10 إلى إعدادات BIOS.

F2

اضغط على F2 عند تشغيل الكمبيوتر. سترى قائمة ثانية تخبرك عن مفتاح F الذي يجب الضغط عليه للوصول إلى BIOS الخاص بك.

F6

إذا لم تنجح المجموعات الثلاث المذكورة أعلاه ، فجرّب مفتاح F6. العملية نفسها. أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول واضغط على مفتاح F6.

في جهاز Lenovo

تحتوي أجهزة كمبيوتر Lenovo على عدد قليل من مجموعات المفاتيح المختلفة اعتمادًا على طراز الكمبيوتر لديك.

F1

إذا كنت تمتلك Lenovo Thinkpad أو ThinkCenter ، فانقر فوق مفتاح F1 عند تشغيل الكمبيوتر المحمول. انتظر شاشة / شعار Lenovo splash ، ثم انقر فوق المفتاح للوصول إلى قائمة BIOS. سيصدر نظامك صفيرًا عندما تكون في الداخل.

F2

إذا كنت تمتلك Lenovo Idea أو شيئًا ليس Thinkpad أو ThinkCenter ، فحاول استخدام مفتاح F2 عند بدء تشغيل النظام.

في جهاز سامسونج

قم بتشغيل نظامك وانتظر ظهور شعار Samsung. اضغط على مفتاح F2 للوصول إلى BIOS. قد تختلف شاشة BIOS من طراز كمبيوتر محمول إلى آخر ولكن مفتاح الوصول إليها سيكون هو نفسه دائمًا.

في جهاز سوني

هناك بعض الاختلاف حول كيفية الوصول إلى BIOS الخاص بك.

F2 + زر الطاقة

إذا كنت تمتلك جهاز كمبيوتر محمولاً من فئة S أو Z Sony Vaio ، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح F2 ثم اضغط على زر الطاقة لتشغيل نظامك. لا تحرر مفتاح F2 حتى تصل إلى BIOS الخاص بك.

مفتاح المساعدة

قم بتشغيل نظامك واضغط على مفتاح Assist للوصول إلى BIOS الخاص بك. مفتاح Assist هو مفتاح خاص لن تجده في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى. قد لا يكون لديك حتى على جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Sony ، ولكن إذا كان طرازك يحتوي على مفتاح Assist ، فيمكن أن يأخذك مباشرة إلى البيوس الخاص بك. يبدو أنه موجود في سلسلة Vaio Z Flip.

في جهاز توشيبا

F2

اضغط على المفتاح F2 للوصول إلى البيوس على الكمبيوتر المحمول من Toshiba.

F12

إذا لم يعمل المفتاح F2 ، فأنت بحاجة إلى إعادة تشغيل نظامك والنقر على مفتاح F12 للوصول إلى إعدادات البيوس.

الدخول الي BIOS من إعدادات Windows

ملحوظه هامة : إذا كان هناك أي برامج مفتوحة أو ي عمل تقوم به احفظه واغلق البرنامج قبل فعل أي شيء لأن بعد انتهاء الخطوات سيُغلق الجهاز

الطريقة الأولي

اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift

انقر فوق إعادة التشغيل من قائمة ابدأ.

سيؤدي هذا إلى إعادة تشغيل النظام الخاص بك ولكنك سترى خيارات بدء التشغيل المتقدمة بدلاً من الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بك.

انقر فوق استكشاف الأخطاء وإصلاحها Troubleshoot> الخيارات المتقدمة Advanced Options> إعدادات البرنامج الثابت UEFI Firmware settings ، وانقر فوق إعادة التشغيل Restart. سوف تقوم بالدخول إلى شاشة البيوس الخاص بك. لن يتم فقد أي بيانات ولن يحدث شيء.

الطريقة الثانية

فتح الاعدادات “Settings”

الانتقال إلى Update & Security

اختر Recovery من القائمة الجانبية

الضغط على “Restart now” أسفل Advanced startup

ستظهر أمامك شاشة اخري بها خيارات.

حدد Troubleshoot

اضغط على Advanced options

اضغط علي “UEFI Firmware settings”

ثم الضغط على Restart.

وبعدها مباشرة ، ستكون امام شاشة BIOS، والتي تختلف حسب الشركة المصنعة للبوردة الخاصة بجهازك

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