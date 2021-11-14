خبر غير سار من أبل بشأن آيفون 13

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمر صناعة التكنولوجيا حول العالم بمنعطف حرج، تسبب فيه نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية، حيث تعاني شركة أبل من أزمة تصنيع النسخ المحجوزة مسبقا من آيفون 13، بسبب تفاقم أزمة نقص الرقائق.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك من أن نقص المكونات كان له تأثير أكبر مما توقعته الشركة، مع إضافة قيود توريد iPhone 13 إلى تلك التي تؤثر على iPad وMac.

ووفق تقرير لـ”ناين تو فايف ماك”، من غير المتوقع أن توفي الشركة بمعدلها التصنيعي العدد المطلوب حاليا من iPhone 13 حتى فبراير من العام المقبل.

ومن المعروف أن أزمة الرقائق ضربت كافة قطاعات التصنيع التقني، وأثرت بشكل مباشر على الطلب في قطاع السيارات.

آيباد يدفع الثمن الأكبر

وكانت قد أجبرت أزمة نقص الرقائق شركة أبل على خطة لخفض إنتاج أجهزة “آيباد”، وهو القرار الصعب الذي أرجأته الشركة مرات.

واضطرت الشركة في وقت سابق لخفض إمدادات آيفون 13 وساعة أبل 7.

ووفق تقرير صادر عن شركة “نيكي آشيا”، تسعى أبل لتخفيض إنتاج أجهزة آيباد بشكل عام لتتمكن من تخصيص مكونات تساعدها على شحن الكمية المحددة من أجهزة آيفون الجديدة.

وتتوقع الشركة زيادة شحنات iPhone، التي لديها طلب أقوى عليها من جهاز أبل اللوحي.

ويقول التقرير إن إنتاج iPad قد انخفض بنسبة 50%، بينما قلّلت أبل أيضًا من إنتاج طرازات iPhone القديمة لإعطاء الأولوية لمجموعة iPhone 13. نظرًا لأن هذه الأجهزة تشترك في بعض المكونات، ويتم نقلها جميعًا إلى أحدث أجهزة iPhone.