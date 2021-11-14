باقات كويك نت 5G مسبق الدفع والمفوتر من Stc

يمكنك مع باقات كويك نت من Stc من تجديد الانترنت بكل سهولة سنستعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص باقات كويك نت مسبقة الدفع وكويك نت مفوت، شركة Stc توفر لكم من خلال كويك نت ما يقرب من 30 باقة مختلفة بأسعار وسعة استخدام مختلفة يمكنك من خلالها اختيار الباقة والسعر الذي يناسبك.

باقات كويك نت مسبقة الدفع من Stc

ملحوظة هامة : (جميع باقات كويك نت مسبق الدفع تدعم سرعة الجيل الخامس)

السعة السعر السعر مع الضريبة الصلاحية التفعيل 25 جيجا + 25 جيجا يوتيوب 100 ريال 115 ريال صالحة لمدة شهر أرسل 2721 إلى 900 10 جيجا 150 ريال 172.2 ريال صالحة لمدة شهرين أرسل 2729 إلى 900 10 جيجا 175 ريال 201.25 ريال صالحة لمدة 3 أشهر أرسل 2722 إلى 900 85 جيجا + 85 جيجا يوتيوب 220 ريال 253 ريال صالحة لمدة شهرين أرسل 2723 إلى 900 130 جيجا + 130 جيجا يوتيوب 350 ريال 402.5 ريال صالحة لمدة 3 أشهر أرسل 2727 إلى 900 300 جيجا 470 ريال 540.5 ريال صالحة لمدة 3 أشهر أرسل 2728 إلى 900 100 جيجا + 19 جيجا سوشيال ميديا 170 ريال 195.5 ريال صالحة لمدة شهر أرسل 2734 إلى 900 500 جيجا 750 ريال 862.5 ريال صالحة لمدة 6 أشهر أرسل 2731 إلى 900 لامحدودة 340 ريال 391 ريال صالحة لمدة شهر أرسل 2726 إلى 900 لامحدودة 95 ريال 109.25 ريال صالحة لمدة أسبوع أرسل 2730 إلى 900 يوتيوب لامحدود + 10 جيجا 140 ريال 161 ريال صالحة لمدة شهر أرسل 2738 إلى 900 200 جيجا 360 ريال 414 ريال صالحة لمدة شهرين أرسل 2732 إلى 900 لامحدودة 975 ريال 1121.25 ريال صالحة لمدة 3 أشهر أرسل 2739 إلى 900 لامحدودة 20 ريال 23 ريال صالحة لمدة يوم عبر تطبيق mystc

الأسعار تشمل 15% ضريبة القيمة المضافة

الباقات “لا محدودة” بدون استخدام عادل

لا تتوفر خدمة تحويل الرصيد لـ كويك نت مسبقة الدفع

بعد استهلاك باقتك الحالية تستطيع تفعيل باقة جديدة من خلال بطاقات شحن كويك نت، او عن طريق شراء باقة إضافية باستخدام رصيد الشريحة، أو باستخدام “الفيزا” البطاقة الائتمانية.

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كويك نت 5G مفوتر من Stc

اسم الباقة العقد أجهزة كويك نت 5G السعر كويك نت 5g غير محدود 18 شهر أجهزة كويك نت 402.5 ريال كويك نت 5g 100جيجا 12 شهر جهاز ماي فاي الجيل الخامس مجانا 287.50 ريال كويك نت غير المحدودة 400 24 شهر جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا 460 ريال كويك نت مفوتر لا محدود وانترنت تجوال 12 شهر جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا 488.75 ريال كويك نت 4g غير محدود 12 شهر جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا 402.5 ريال كويك نت 4g 150جيجا 12 شهر جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا 287.50 ريال كويك نت 4g 100جيجا 12 شهر جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا 207 ريال كويك نت 1 جيجا شهر 40.25 ريال كويك نت 2 جيجا شهر 57.5 ريال كويك نت 8 جيجا شهر 92 ريال كويك نت 16 جيجا شهر 126.50 ريال كويك نت 80 جيجا شهر 184 ريال

خصم 20% على باقات كويك نت 16 جيجا و 80 جيجا حصري لعملاء الجوال المفوتر

خصم 10% ينطبق على الشريحة الثانية أو أكثر بحد اقصى ثلاث شرائح عند الاشتراك في باقات (1 جيجا, 2 جيجا, 8 جيجا, 16 جيجا ,80 جيجا , 150 جيجا)

شريحة 1 جيجا مجاناً لعملاء باقة كويك نت لا محدودة

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