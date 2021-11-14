باقات كويك نت 5G مسبق الدفع والمفوتر من Stc

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يمكنك مع باقات كويك نت من Stc من تجديد الانترنت بكل سهولة سنستعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص باقات كويك نت مسبقة الدفع وكويك نت مفوت، شركة Stc توفر لكم من خلال كويك نت ما يقرب من 30 باقة مختلفة بأسعار وسعة استخدام مختلفة يمكنك من خلالها اختيار الباقة والسعر الذي يناسبك.
باقات كويك نت مسبقة الدفع من Stc
- ملحوظة هامة : (جميع باقات كويك نت مسبق الدفع تدعم سرعة الجيل الخامس)
|السعة
|السعر
|السعر مع الضريبة
|الصلاحية
|التفعيل
|25 جيجا + 25 جيجا يوتيوب
|100 ريال
|115 ريال
|صالحة لمدة شهر
|أرسل 2721 إلى 900
|10 جيجا
|150 ريال
|172.2 ريال
|صالحة لمدة شهرين
|أرسل 2729 إلى 900
|10 جيجا
|175 ريال
|201.25 ريال
|صالحة لمدة 3 أشهر
|أرسل 2722 إلى 900
|85 جيجا + 85 جيجا يوتيوب
|220 ريال
|253 ريال
|صالحة لمدة شهرين
|أرسل 2723 إلى 900
|130 جيجا + 130 جيجا يوتيوب
|350 ريال
|402.5 ريال
|صالحة لمدة 3 أشهر
|أرسل 2727 إلى 900
|300 جيجا
|470 ريال
|540.5 ريال
|صالحة لمدة 3 أشهر
|أرسل 2728 إلى 900
|100 جيجا + 19 جيجا سوشيال ميديا
|170 ريال
|195.5 ريال
|صالحة لمدة شهر
|أرسل 2734 إلى 900
|500 جيجا
|750 ريال
|862.5 ريال
|صالحة لمدة 6 أشهر
|أرسل 2731 إلى 900
|لامحدودة
|340 ريال
|391 ريال
|صالحة لمدة شهر
|أرسل 2726 إلى 900
|لامحدودة
|95 ريال
|109.25 ريال
|صالحة لمدة أسبوع
|أرسل 2730 إلى 900
|يوتيوب لامحدود + 10 جيجا
|140 ريال
|161 ريال
|صالحة لمدة شهر
|أرسل 2738 إلى 900
|200 جيجا
|360 ريال
|414 ريال
|صالحة لمدة شهرين
|أرسل 2732 إلى 900
|لامحدودة
|975 ريال
|1121.25 ريال
|صالحة لمدة 3 أشهر
|أرسل 2739 إلى 900
|لامحدودة
|20 ريال
|23 ريال
|صالحة لمدة يوم
|عبر تطبيق mystc
- الأسعار تشمل 15% ضريبة القيمة المضافة
- الباقات “لا محدودة” بدون استخدام عادل
- لا تتوفر خدمة تحويل الرصيد لـ كويك نت مسبقة الدفع
بعد استهلاك باقتك الحالية تستطيع تفعيل باقة جديدة من خلال بطاقات شحن كويك نت، او عن طريق شراء باقة إضافية باستخدام رصيد الشريحة، أو باستخدام “الفيزا” البطاقة الائتمانية.
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كويك نت 5G مفوتر من Stc
|
اسم الباقة
|العقد
|أجهزة كويك نت 5G
|السعر
|
كويك نت 5g غير محدود
|18 شهر
|أجهزة كويك نت
|
402.5 ريال
|
كويك نت 5g 100جيجا
|12 شهر
|جهاز ماي فاي الجيل الخامس مجانا
|
287.50 ريال
|
كويك نت غير المحدودة 400
|24 شهر
|جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا
|
460 ريال
|
كويك نت مفوتر لا محدود وانترنت تجوال
|12 شهر
|جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا
|
488.75 ريال
|كويك نت 4g غير محدود
|12 شهر
|جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا
|
402.5 ريال
|كويك نت 4g 150جيجا
|12 شهر
|جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا
|
287.50 ريال
|كويك نت 4g 100جيجا
|12 شهر
|جهاز ماي فاي الجيل الرابع مجانا
|
207 ريال
|كويك نت 1 جيجا
|شهر
|
40.25 ريال
|كويك نت 2 جيجا
|شهر
|
57.5 ريال
|كويك نت 8 جيجا
|شهر
|
92 ريال
|كويك نت 16 جيجا
|شهر
|
126.50 ريال
|كويك نت 80 جيجا
|شهر
|
184 ريال
- خصم 20% على باقات كويك نت 16 جيجا و 80 جيجا حصري لعملاء الجوال المفوتر
- خصم 10% ينطبق على الشريحة الثانية أو أكثر بحد اقصى ثلاث شرائح عند الاشتراك في باقات (1 جيجا, 2 جيجا, 8 جيجا, 16 جيجا ,80 جيجا , 150 جيجا)
- شريحة 1 جيجا مجاناً لعملاء باقة كويك نت لا محدودة
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للاستفسار عن البيانات
- من خلال بوابة خدماتي
- من خلال تطبيق mystc
- أرسل رسالة بها 2220 إلى 900
- قم بالاتصال برقم #166*
المصدر الأصلي : عرفني