صور مسربة.. هل يفعلها ماسك ويطلق أول هاتف من تسلا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 8 ثواني

تستعد شركة تسلا لدخول سوق الهواتف الذكية، حيث ظهر هاتف تسلا اليوم في صور جديدة، والتي كشفت التصميم الخاص بالهاتف، ومن الواضح أنّ الشركة تفكر بشكل جدي لدخول هذا السوق.

حيث تعمل تسلا على هاتف ذكي خاص بها، ويبدو أحدث الصور المسربة وكأنه هاتف ذكي للألعاب، حيث ظهرت بعض صور هاتف تسلا القادم على أحد المواقع.

تُظهر الصور الجزء الخلفي من هذا الهاتف، حيث تحتوي الواجهة الخلفيّة من الجهاز على شريط أزرق سماوي يفصل الجزء السفلي الأزرق الأكبر عن الجزء العلوي الأزرق الداكن.

يحتوي الشريط الأزرق السماوي على شعار Tesla المعتاد، ويشير التسريب أنّ الهاتف مخصصٌ للألعاب، ومع ذلك، فمن المحتمل ألا يكون أول هاتف لشركة Tesla جهاز ألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، في الجزء الخلفي العلوي من هذا الجهاز، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفيّة ثلاثية العدسة، تجدر الإشارة إلى أنّ تصميم الكاميرا الخلفية ليس شائعًا ولكنه أيضًا ليس مذهلاً.

تصميم هذا الهاتف مميزٌ للغاية في المظهر، حيث يخترق التصميم التقليدي للهواتف المحمولة الحالية، وبالتالي فإنّ شكل الهاتف ملفت للنظر.

يختلف هذا الهاتف المحمول عن التصميم الشائع في السوق الآن، وله مظهر ممتاز وحواف وزوايا الجهاز الأربعة متميزة، ويبدو أن جسم الهاتف مصمم بمجموعة متنوعة من المواد المعدنية، مما يضفي عليه طابعًا ميكانيكيًا.

تفيد التقارير بأنه قد يتم تسمية هذا الجهاز باسم Model Phone، وبالتالي سوف يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وشاشة بدقّة 4K بالإضافة إلى ذلك، سوف يعمل بمعالج Snapdragon 898 وذاكرة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

إذا أطلقت تسلا هذا الهاتف، فسوف تواجه صعوبات كثيرة في إقناع السوق، من الممكن أيضًا لـ Tesla تطوير الهواتف المحمولة، بعد كل شيء، هناك بعض الشروط المالية والفنية التي يجب العمل عليها أيضًا.