بالصور: هاتف Apple iPhone 13 ProMax يحتوي على جزء من سنّ ديناصور حقيقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - مع سعر يصل إلى $1,549، يعد Iphone 13 ProMax من Apple أحد أغلى الهواتف الذكية في السوق.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

لكنّ إصداراً جديداً من الهاتف الذكي قد تم طرحه مؤخراً للبيع قد يجعل سعر 1,549 £ يبدو مثل فكة في الجيب.

كشفت العلامة التجارية الفاخرة للهاتف Caviar عن إصدار بقيمة £6,830 من iPhone 13 Pro Max يسمى Tyrannophone، والذي يتميز بجزء من ديناصور أسنان T. Rex الحقيقية البالغة من العمر 80 مليون عام.

يعد Tyrannophone جزءاً من مجموعة Terra الجديدة من Caviar، ويضم صورة لديناصورـ T. Rex.

وأوضحت Caviar أنّ “iPhone 13 Pro Tyrannophone الفريد مزين بصورة ثلاثية الأبعاد لرأس ديناصور ينشر الخوف في قلوب منافسيك بنظرة من عينه الصفراء، المصنوعة من العنبر النقي”.

“إنّ الابتسامة المفترسة للوحش ليست مجرد عنصر ديكور، ولكنها أيضاً عنصر من التفرد والتميز، لأنّ أحد أسنان الديناصور حقيقية!”

“أنه يحتوي على إدراج من جزء من الديناصور الحقيقي مع أسنان تبلغ من العمر 80 مليون سنة.”

يتوفر Tyrannophone في طراز iPhone 13 Pro، والذي يبلغ سعره 6,427 دولاراً، أو Iphone 13 Promax، والذي يكلف 6,830 دولاراً.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على واحد، عليك أن تكون سريعاً، هناك سبع هواتف فقط متاحة!

“هذا النموذج الحصري بشكل مرعب متاح فقط في 7 قطع، لذلك أسرعوا في الحصول على Tyrannophone! “: نصحت Caviar.

Tyrannophone هو واحد من ثلاثة نماذج واردة في مجموعة Terra، والتي تتضمن أيضاً نسخة بقيمة 36764 $من اي فون برو ماكس، زينت بالياقوت.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تأتي بها Caviar بنسخة فاخرة من أجهزة Iphone من Apple.

بعد وقت قصير من إطلاق مجموعة Apple الرئيسية في أيلول، كشفت Caviar عن إصدار بقيمة £35,519 ($48,080) من iPhone 13 Pro Max، مصنوع من ذهب 18 قيراط.

تم نقش الإصدار الحصري، المسمى “Total Gold”، بشكل متقن على “الطراز الباروكي الفني” ويتضمن نقشاً لمعلومات الطراز ورقم هاتف فريد من نوعه.