الأرصاد: غداً بدء تحسن الأحوال الجوية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس الجمعة، وتخلّلها هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة في بعض المناطق بين سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك مصري» على شاشة «mbc مصر 2»، اليوم السبت، إنّ الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن بدءًا من غدٍ الأحد.

وأوضح أن حالة عدم الإستقرار ممتدة حتى اليوم، وتصل إلى القصير وسفاجا والغردقة وجنوب سيناء (نوبيع وسانت كاترين)، مشيرًا إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على مدينة شرم الشيخ.

وأفاد بأنّ الأمطار قد تصل إلى حد السيول لا سيّما على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما توجد فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب البلاد، مع استمرار فرص تكون السحب الرعدية.

وأشار إلى أنّ نشاط الرياح على هذه المناطق سيكون ملازمًا للسحب الرعدية، كما قلت معها الرؤية إلى نحو 100 متر، لكن مع نهاية السحابة الرعدية تحسنت الرؤية.