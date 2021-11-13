لعبة شهيرة تُسيء للمسلمين بوضع أوراق من المصحف على الأرض.. والشركة تعتذر

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

اعتذرت شركة “أكتيفجن” الأميركية المتخصصة بألعاب الفيديو، عن وضع صورة مسيئة للمسلمين في لعبة “كول أوف ديوتي” Call of Duty القتالية.

وأوضحت الشركة، أنها أزالت “المحتوى المسيء” من اللعبة في تحديث جديد لها، وأنها تعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا.

وكتبت في حساب اللعبة المخصص لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر: “لعبة Call of Duty صنعت للجميع، كان هناك محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وتمت إزالته من اللعبة.. نحن نعتذر بشدة.. كما أننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة في هذه اللحظة داخل الشركة لتحديد وفهم الحالة ولتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل”.

وأثار ظهور أوراق من مصحف على أرضية إحدى خرائط لعبة “كول أوف ديوتي” الشهيرة، غضب واستياء من قبل المستخدمين.

وتحظى لعبة “كول أوف ديوتي” بشعبية كبيرة في العالم، وهي قتالية تحاكي واقع المعارك العسكرية في البر والبحر والجو، فضلاً عن نسخ تعتمد على الخيال العلمي، والمعارك المستقبلية.

وتعد اللعبة واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في التاريخ، إذ باعت الشركة منها أكثر من 400 مليون نسخة، منذ صدور نسختها الأولى في 2003.