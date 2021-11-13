عادة خاطئة يفعلها الملايين دون أن تعلم تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر -

على نحو يثير الدهشة، يفاجأ الكثيرون بارتفاع فاتورة الكهرباء، رغم أن استهلاكهم ربما يكون محدودًا ويقتصر على الأشياء الأساسية فقط مثل الثلاجة، وما لا يعرفه البعض أن هناك خطأ يفعله الملايين يتسبب في ارتفاع الفاتورة دون أن ينتبهوا له.



وحذر خبراء من عادة خاطئة يغفل عنها الكثيرون وتتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وهي ترك التلفزيون في وضع الاستعداد، مما يعني أن الكهرباء موصولة به مما يتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويستهلك التلفزيون الحديث حوالي 58.6 واط عند التشغيل، و1.3 واط عند الاستعداد، ويعتقد البعض أن الشاشة عندما تكون مظلمة «مطفية»، فإن الجهاز في ذلك الوضع لا يستهلك الكهرباء، وهو أمر خاطئ، حيث يكلف التلفاز في وضع الاستعداد المستهلك ما يقرب من 3.2 بنس في اليوم أي نحو 5 جنيهات مصرية، أي 150 جنيهًا في الشهر، وذلك وفقا لحسابات متوسط التكلفة السنوية للتلفزيون أثناء وجوده في وضع الاستعداد.

وأوضحت شركة الطاقة البريطانية «Utilita»، أن المنزل الواحد يحتوي على أكثر من 10 عناصر تُركت موصولة ومطفأة على الرغم من عدم استخدامها، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30 في المائة من الأسر، تترك الأجهزة في وضع الاستعداد التي لم تستخدمها منذ عام أو أكثر، مما يضاعف من قيمة الفاتورة المستحقة.

أجهزة تزيد من فاتورة الكهرباء

وتعد أجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب من بين أسوأ الأجهزة التي تستهلك الكهرباء، إذ تضيف نقود إضافية إلى فواتيرك مع كل ساعة تُترك فيها في وضع الراحة أو الاستعداد، ولذلك ينبغي فصل الكهرباء عن الأجهزة تمامًا بعد الانتهاء من استعمالها.

وقد تضيف الكثير من الأجهزة والأدوات أيضًا إلى فواتيرك دون أن تدرك ذلك، وتشمل أجهزة مراقبة الأطفال ومكبرات الصوت الذكية والطابعات وشواحن هاتفك الذكي: «ترك الأشياء اليومية في وضع الاستعداد قد يكلف الناس مئات الجنيهات سنويًا».