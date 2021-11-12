كسر حماية أحدث وحدة تحكم PlayStation 5 من Sony

فرق الاختراق قد قطعوا بعض الخطوات الكبيرة نحو إمكانية كسر حماية PlayStation 5 خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ادعت مجموعة القرصنة Fail0verflow أنها تمكنت من الحصول على ملفات تخص الكود المصدري لجهاز PS5 مما يسمح لها بفك تشفير السوفت وير الخاص بوحدة التحكم، بالإضافة إلى ذلك ، تمكن Andy Nguyen (مهندس أمان في Google المعروف باسم theflow0) من الوصول إلى قائمة إعدادات تصحيح أخطاء بلايستيشن 5 على جهاز PS5 خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضًا.

اختراق PlayStation 5

إن الثغرات ملحوظة بشكل خاص نظرًا لقدرتنا على الوصول الى سوفت وير PS5 بشكل نظري، من المحتمل أن يسمح السوفت وير الذي تم فك تشفيره للمتسللين بإجراء هندسة عكسية إضافية لبرنامج بلايستيشن 5 وربما تطوير أشكال أخرى من الاختراق مثل التي سمحت بأشياء مثل تثبيت Linux أو المحاكيات أو حتى الألعاب المقرصنة على أجهزة PlayStation السابقة.

من الواضح ومن المفترض أن شركة Sony حريصة على منع المستخدمين من القيام بهذه الأنواع من الأشياء الاختراق وما شابهها، ومن المفترض أنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع تلك الثغرات من الوصول إلى جمهور أوسع، بالإضافة إلى محاولة تصحيح الثغرات الأمنية في أجهزتها.

في الوقت الحالي ، لن تؤدي هاتان الثغرتان إلى الكثير من التغيير لمالكي PS5

لا يتوفر كسر حماية بلايستيشن 5 اليوم، ولم ينشر Nguyen أو Fail0verflow تفاصيل الاختراقات الخاصة بهما – ولا حتى من الواضح ما إذا كانوا سيفعلون ذلك. قال Nguyen بالفعل إنه “ليس لديه أي خطط للكشف” عن الاختراق الخاص به ، بينما يلاحظ Wololo.net أن Fail0verflow أوقف نشر أحدث ثغرات PS4 حتى قامت Sony بتصحيح الأمر واصلاح الثغرات، مما يعني أنه من المحتمل ألا يؤدي أي من هذا إلى أي تغيير في بلايستيشن 5 أو في برمجته، قد لا نرى ونتمنى الا نرى أي خطوات قرصنة لأجهزة PlayStation 5.

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