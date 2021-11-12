أطباء بلا حدود تستخدم تقنية بلوكتشين لتخزين السجلات الطبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة ترانسكريبتس لأمن المستندات القائمة على بلوكتشين عن شراكة مع أطباء بلا حدود، أو DWB، والتي بدأت يوم ١٤ أكتوبر. وبالعمل معًا، قاموا بالفعل بتحميل ٦٥٠٠ سجل تحصين على بلوكتشين، بهدف ٧٦٠٠٠ بحلول عام ٢٠٢٢.

معظم التطعيمات المسجلة هي لقاحات كوفيد ١٩، لكن الشركة ذكرت أن الهدف في النهاية هو تخزين جميع السجلات الطبية للمرضى على بلوكتشين، حيث يمكن الوصول إليها من هاتف المريض. تأسست الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها العام الماضي على يد زين زيدي – الذي كان لا يزال طالبًا في الهندسة الكهربائية في جامعة ولاية سان خوسيه. تعتبر الشركة الآن بايتشيكس وإيه دي بي وزوم وسبيريت إيرلاينز وأوراكل من عملائها.

بدأت ترانسكريبتس كأداة لمكافحة الاحتيال في استئناف التسويق لمحترفي الموارد البشرية، قبل التوسع في التحقق من الدخل لأصحاب العقارات. الآن، قالت الشركة إنها تعتبر نفسها بمثابة خدمة توثيق خدمة كاملة. شراكة DWB هي أول مشروع لها في السجلات الطبية. اكتشفت ترانسكريبتس سابقًا أن HIPAA وقوانين الامتثال الأخرى حظرت أساسًا بلوكتشين كطريقة مقبولة لتخزين السجلات الطبية داخل الولايات المتحدة.

وفي حديثه عن إمكانية الوصول إلى السجلات الطبية للمرضى في الدول النامية، قال زيدي إن بلوكتشين يمكن أن يقدم مساعدة كبيرة في منع العديد من الوفيات غير الضرورية:

الجدير ذكره، أن أكثر من ٧٠٠٠٠٠ شخص يموتون كل عام في الهند، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى السجلات الطبية للمريض. وقد كان من الممكن منع غالبية هذه الوفيات إذا تمكن الأطباء من الوصول إلى سجلات الرعاية الصحية الشاملة للمريض. من خلال هذه الشراكة، تأمل منظمة أطباء بلا حدود وترانسكريبتس في بناء مستقبل يمكن فيه التخفيف من هذه الخسائر في الأرواح”.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخزين سجلات لقاحات كوفيد على بلوكتشين. وقد أفاد كوينتيليغراف في يناير عن إطلاق فيتشين لبرنامج للقيام بذلك في مستشفى كبير في قبرص.