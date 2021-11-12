«إيلون ماسك» يواصل بيع أجزاء من حصته فى «تسلا» بإجمالى «5.8 مليار دولار»

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية أن إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، قد باع مجموعة أخرى من أسهم شركته تسلا للسيارات الكهربائية، أمس الخميس .

وفى إيداعين إضافيين، كشف ماسك فى وقت مبكر من صباح اليوم، الجمعة، أنه باع أسهم تبلغ قيمتها 687.3 مليون دولار، وهو ما يجعل إجمالى ما باعه من أسهم حتى الآن 5.2 مليون سهم بإجمالى 5.8 مليار دولار.

وكان صندوق ماسك قد باع أكثر من 3.5 مليون سهم تقدر قيمتها بأكثر من 3.88 مليار دولار فى سلسلة من الصفقات تم تنفيذها يومى الثلاثاء والأربعاء، ولم يتم تمييز هذه المعاملات بأنها 10b5 مما يعنى أنها لم تكن مبيعات مجدولة.

وفى وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أظهرت الإيداعات أن ماسك يبيع مجموعة منفصلة من أسهم تسلا عبر خطة بدأها فى 14 سبتمبر من هذا العام، وتبلغ هذه المبيعات أكثر من 930 ألف سهم بقيمة تزيد عن 1.1 مليار دولار.

وقبل الكشف عن خطة البيع، طلب ماسك من متابعيه على تويتر البالغ عددهم 62.5 مليون، التصويت فى استطلاع غير رسمى، وأخبرهم أن نتائج تصويتهم ستحدد مستقبل ممتلكات تسلا. وكشفت الإيداعات فى الحقيقة أنه عرف أن بعض من أسهمه كانت مطروحة للبيع هذا الأسبوع.

وبعد استطلاع تويتر، تراجعت أسهم تسلا أكثر من 15% خلال يومى الاثنين والثلاثاء، قبل أن تتعافى بأكثر من 4% يوم الأربعاء.

وكان ماسك قد أشار من قبل إلى أنه من المرجح أن يبيع كتلة هائلة من خياراته فى الربع الرابع. وخلال ظهوره فى مؤتمر فى سبتمبر الماضى، قال ماسك إنه عندما تنتهى خيارات أسهمه فى تسلا، فإن معدل الضريبة الهامشة الخاص به سيكون أكثر من 50%.