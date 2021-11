استخدم هذه الخدع الـ11 في مساعد جوجل الصوتي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - يعتقد البعض أن مساعد جوجل الصوتي لا يقدم الكثير من الفوائد أو الاستخدامات مثل مساعد آبل الصوتي سيري.

ولكن يمتلك مساعد جوجل مجموعة متنوعة من المميزات التي إزداد حجمها بعد تحديث أندرويد 12 الجديد.

وتعمل أغلب الحيل التي نذكرها اليوم مع جميع إصدارات أندرويد المختلفة والهواتف المختلفة أيضًا، لذلك لا تقلق من دعم هاتفك.

قراءة المقالات بصوت مرتفع

تعمل هذه الخاصية حصرًا مع تطبيقات جوجل لتصفح الإنترنت، وهذا يعني متصفح كروم أو تطبيق أخبار جوجل أو تطبيق جوجل للبحث.

وكل ما تحتاج لفعله هو التوجه إلى المقال الذي ترغب في جعل الهاتف يقرأه، ومن ثم تطلب منه مباشرةً أن يبدأ بالقراءة.

ويمكنك أن تطلب منه أن يقرأ المقال عبر أحد الأوامر التالية: Read It – Read this page- Read Aloud.

وتجد شريطًا خاصًا بالملف الصوتي الجديد أو قارئ المقال يظهر أسفل المقال بالإضافة إلى أدوات للتحكم في عملية القراءة في شريط التنبيهات.

وتستطيع التحكم في الملف الصوتي الناتج مثلما تتحكم في أي ملف صوتي أو مقطع موسيقي تقوم بتشغيله عبر الهاتف.

معرفة نسبة الشحن عبر مساعد جوجل الصوتي

يستطيع مساعد جوجل الصوتي إخبارك بنسبة الشحن الخاصة بهاتفك مباشرةً عبر إتباع الأوامر الصوتية.

وتستطيع إستخدام هذا الأمر أيضًا عبر مكبرات الصوت التي تدعم مساعد جوجل الصوتي أو أجهزة العرض الذكية.

وكل ما تحتاج للقيام به هو سؤال المساعد عن نسبة بطارية هاتفك، وتجد أن المساعد يخبرك مباشرةً بها.

إيجاد الهاتف عبر مساعد جوجل الصوتي

يمكنك توجيه الأمر مباشرةً إلى مساعد جوجل عبر قول ” Where Is my Phone” ويقوم بعد ذلك بعرض مكان هاتفك مباشرةً.

ويعمل هذا الأمر مهما كان عدد الأجهزة التي تمتلكها متصلة بحساب جوجل الخاص بك، لذلك تجده يعرض أكثر من هاتف معًا أو أكثر من جهاز معًا.

تحويل الهاتف إلى الوضع الصامت

تستطيع جعل الهاتف ينتقل تلقائيًا إلى الوضع الصامت عبر توجيه أمر إلى مساعد جوجل، ويمكنك قول ” Silence My phone”.

ويتم تحويل الهاتف تلقائيًا إلى الوضع الصامت بعد هذا الأمر مباشرةً، ويعمل هذا الأمر مع أي هاتف أو مكبر صوت متصل بمساعد جوجل الذكي.

مشاركة الموقع عبر المساعد الصوتي

يمكنك مشاركة موقعك مباشرةً أو معرفة موقعك بدقة على الخريطة عبر إستخدام أوامر المساعد الصوتي.

وتستطيع توجيه أمر Where am I ليعرض لك مكانك على الخريطة مباشرةً في نافذة صغيرة- وهو يعرضها من خرائط جوجل بالطبع-.

كما يمكنك توجيه أمر Share My Location ليتم مشاركة موقعك مع أي جهة إتصال تختارها مباشرةً.

أخذ لقطة الشاشة

يقدر مساعد جوجل الصوتي على أخذ لقطة شاشة مباشرةً شاشتك دون أن تمسك بالهاتف أو تضغط أزرار لقطة الشاشة.

وكل ما تحتاج إليه هو قول Take A Screenshot، ليقوم بأخذ لقطة الشاشة وعرضها في هاتفك وتخزينها فيه.

التقاط صورة عبر الكاميرا

يستطيع المساعد أخذ صورة لك عبر استخدام كاميرا الهاتف الأمامية أو الخلفية، وكل ما تحتاج له هو تحديد نوع الصورة التي ترغب بها.

وتستطيع جعله يأخذ صورة عبر الكاميرا الأمامية من خلال قول Take A Selfie أو أخذ صورة عبر الكاميرا الخلفية من خلال Take A picture.

ويمكنك أيضًا إضافة مؤقت قبل أخذ الصورة وذلك حتى تستعد للالتقاط الصورة كما ترغب ولأي وقت أو مدة ترغب بها.

تشغيل الضوضاء الهادئة

قد تحتاج في بعض الأوقات لتشغيل ضوضاء هادئة أو موسيقى هادئة لتتمكن من العمل بهدوء في مكان مزدحم.

ويمكنك فعل ذلك دون الإمساك بالهاتف عبر توجيه الأمر مباشرةً إلى مساعدك الصوتي من خلال أمر Play وبعد ذلك تذكر نوع الموسيقى التي ترغب فيها سواءً كانت White Noise أو موسيقى هادئة أو صوت الماء وهكذا.

الوصول إلى إعدادات مساعد جوجل الصوتي

لا يمكنك الوصول إلى إعدادات المساعد الصوتي بشكل سهل أو سريع، حيث تحتاج للتوجه لتطبيق جوجل أو تطبيق المساعد.

ولكن تستطيع عبر أمر إعدادات المساعد من خلال المساعد الصوتي لجوجل أن تصل إلى تطبيق الإعدادات الخاص بها بشكل سريع.

إعادة ما قاله المساعد

إذا كنت تستخدم مساعد جوجل الصوتي بلغة مختلفة عن لغتك الأم مثل اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات.

فإنك قد تواجه مشكلة في فهم ما قاله المساعد خاصةً إن تحدث بسرعة أو كان الهاتف في مكان بعيد ولم تسمعه جيدًا.

وتستطيع توجيه أمر Can You Repeat إلى المساعد الصوتي ليعيد ما قاله بأوضاع مختلفة، حيث إذا طلبته من إعادته بصوت أعلى فإنه يرفع درجة الصوت أو يجعلها أبطأ.

إيقاف المساعد عن الرد

يعمل مساعد جوجل الصوتي في بعض الأحيان دون توجيه الأمر له مباشرةً، وذلك بسبب تعرفه على بعض الأوامر الصوتية.

ونتيجةً لذلك قد تجده بدأ بالعمل مباشرةً أثناء محادثتك مع أحد أصدقائك أو زملاء العمل، ويمكنك جعله يصمت عبر توجيه الأمر التالي : That Wasn’t For You.

ويعتبر هذا الأمر من الأوامر الهامة التي يجب أن تتذكرها حتى تتمكن من جعل المساعد يصمت في حالة عمل تلقائيًا.