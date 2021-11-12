تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 12 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة

السبت 13 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 15 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 16 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة