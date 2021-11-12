العاب Battlefield 2042 وثلاثية GTA وBright Memory infinite تنطلق بدعم DLSS وRay tracing والمزيد من التقنيات

العاب Battlefield 2042 وثلاثية GTA ولعبة Bright Memory Infinite، ثلاثة العاب تنطلق بدعم أحدث التقنيات من Nvidia، اللاعبون سيستمتعون بوقتهم بشكل كبير هذه الأيام، تم اطلاق لعبة Hot Wheels وتبعها اطلاق لعبة Jurassic World Evolution 2 بدعم تقنية Nvidia DLSS، الآن سنشهد اطلاق GTA The Trilogy بدعم الـDLSS وBattlfield 2042 بدعم تقنيات Nvidia Reflex و DLSS أيضًا مع مميزات تتبع الأشعة RayTracing، ولعبة Bight Memory انطلقت كذلك بدعم نفس التقنيات الحديثة، فما التفاصيل؟

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Battlefield 2042 تدعم Ray Tracing وDLSS وNvidia Reflex

في التجارب الأولية للعبة Battlfield 2042 ظهرت اللعبة بدعم كامل لتقنيات Nvidia DLSS، مع دعم تقنية تتبع الأشعة Ray Tracing بشكل كامل وميزة Nvidia Reflex التي تساعد في تحسين التواصل بين المعالج وكارت الرسوميات في الجهاز، بفضل الـDLSS ستحصل على أداء أفضل مرتين بأي شكل خاصة مع دقة 4K، تتبع الأشعة طبعًا معروف انها ستساعد في ضبط الأضواء بداخل اللعبة لتجربة أكثر واقعية، وأخيرًا هناك الـReflex الذي سيقلل من من زمان استجابة النظام بنسبة تصل الى 28%، وذلك من شأنه بالتأكيد تحسين جودة اللعبة بشكل عملاق.

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Trailer اللعبة على أجهزة الكمبيوتر

ثلاثية GTA تحصل على أداء أفضل بنسبة 85%

ثلاثية GTA او GTA The Trilogy هي لعبة تطلقها استوديهات الألعاب الشهيرة Rockstar لتحمل ثلاثة العاب من اشهر العاب GTA هم GTA 3 و GTA Vice City و GTA San andreas كنسخ محسنة ومطورة عن النسخ الأصلية للعبة، هذه اللعبة داعمة لتقنيات Nvidia DLSS والتي ستساعد على تجسين الأداء وتسريع اللعبة بنسبة تصل الى 85%، ثلاثية GTA تعتبر فرصة جيدة لتستمتع بهذه الألعاب الشهيرة برسوميات افضل وتجربة العاب محسنة.

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لعبة Bright Memory infinite بأداء أفضل مرتين بفضل DLSS

Bright Memory infinite هي استكمال للقصة الجميلة التي بدأتها لعبة Bright Memory وتكملة لقصة الإثارة في واحدة من العاب الـAction المميزة، وباستعمال Unreal Engine 4 استطاع مطور منفرد وحيد ان يصنع لعبة بهذه الدقة، infinte المنتظرة على الكمبيوتر تصدر بتحسينات في الأضواء بفضل تقنيات الـRay Tracing مع تحسينات كبيرة في الأداء بفضل تقنيات Nvidia DLSS، وكذلك بفضل تقنيات Nvidia Reflex اللعبة ستعمل مع تقليل زمن استجابة النظام بنسبة 49%، بفضل كل هذه التقنيات تستطيع تقنية DLSS تحسين الأداء مرتين ونصف فهذا رائع.

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الـTrailer

نتائج الأداء للعبة