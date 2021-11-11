افضل تطبيقات الخلفيات على اندرويد لعام 2021

تطبيقات الخلفيات على اندرويد تحاول ان تخدم العديد من الأذواق الفنية، من تصاميم مختلفة، من ألوان وأنماط الوان متباينة وكل شيء، اذا كنت من محبي التخصيص بشكل عام فانت بالتأكيد ستبحث عن خلفيات جديدة لك ولهاتفك، ولحسن الحظ قمنا بتجربة العديد من التطبيقات بالفعل ولدينا خبرة عن أفضل التطبيقات لتستعملها على هاتفك، سنرشح لك أفضل التطبيقات من خلال وجهة نظرنا لتستعملها بكل سهولة.

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Backdrops

تطبيقي المفضل او أول تطبيق أفكر به دائمًا هو تطبيق Backdrops هو واحد من أفضل تطبيقات الخلفيات على اندرويد لهذا العام وكل عام، تطبيق يقدم مكتبة واسعة من الخلفيات على Categories مختلفة وتصنيفات متنوعة، يحمل خلفيات زاهية الألوان وخلفيات بتصميم Minimal وخلفيات أخرى تحمل Gradient جيد جدًا، تطبيق مميز جدًا في ما يخص الخلفيات ولا يزال Backdrops واحدًا من أفضل تطبيقات الخلفيات على أندرويد طول الوقت.

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WalP

تطبيق Walp وسط تطبيقات الخلفيات على اندرويد يختص بنقطة وحيدة وهي خلفيات الهواتف الجديدة، ان كنت تريد ان تحصل على خلفيات هاتف مثل Pixel 6 او iPhone 13 فعليك بهذا التطبيق؛ فهو يقوم بإحضار كل الخلفيات من الأجهزة الجديدة وأنظمة التشغيل الجديدة، ستجد خلفية Android 12 وRealme UI 3.0 و واجهات سامسونج وهواتفها المختلفة، الكثير من الناس يحبون خلفيات الأجهزة الجديدة لذلك هذا التطبيق مميز من أجل ذلك.

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DarkPix

من تطبيقات الخلفيات على اندرويد هناك تطبيقات تختص بشاشات الـOLED او الـAMOLED، هذا أحد هذه التطبيقات وهو الذي يمكن ترشيحه بدون مشاكل، يقدم مجموعات خلفيات واسعة يغطي معظمها اللون الأسود مع وجود بعض التصاميم والألوان المتنوعة التي ستحبها، هذا التطبيق جيد لمن يحب الخلفيات السوداء الكاحلة وهو يحدث مكتبة الخلفيات الخاصة به بشكل دوري فلن تمل من خلفياته بلا شك.

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Google Wallpapers

تطبيق ممتاز من جوجل منذ ان تم اطلاقه مع بكسل 1 هاتف جوجل الأول، منذ ان تم اطلاقه وهو يحمل ميزة نقلتها مجموعة من تطبيقات الخلفيات على اندرويد بشكل عام، ميزة الخلفية التي تتغير كل يوم بشكل تلقائي هي ميزة جيدة ومميزة، حيث يمكنك اختيار أي Category وجعل جوجل تغير الخلفية كل يوم بشكل عشوائي بحيث تجد شكلًا جديدًا على شاشة هاتفك كل يوم فهذا جيد جدًا، تطبيق خلفيات جوجل هو تطبيق لا اقوم بحذفه من على هاتفي نهائيًا فلذلك نرشحه.

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Resplash

هل تحب التصوير الفوتوجرافي وتريد خلفيات مُصورة؟ تطبيقات الخلفيات على اندرويد ليس منها الكثير الذي يهتم بالخلفيات المصورة الفوتوجرافية، هو يقدم أكثر من مشهد واكثر من لون فوتوغرافي فهذا التنوع مميز جدًا مما يجعل هذا التطبيق أحد التطبيقات التي تقوم بتثبيتها بسهولة من أجل الخلفيات التي تخرج منه، Resplash يقدم ميزة تغيير الخلفية بشكل يومي أيضًا مما يزيده تميزًا.

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Material Islands

تطبيق خلفيات من تطبيقات الخلفيات على اندرويد القديمة والذي ظهر بسياسات تصميم Material Design من جوجل الذي ظهر مع Android 5.0، لا أدري ان كنت ستحب هذا التصميم في عام 2021 او لا لكن انا استعمله على هاتفي اليوم وانا اكتب هذا المقال، تطبيق Material Islands يعطيك ميزة تغيير الخلفية بشكل يومي، تغيير طقس الخلفية للطقس الحقيقي في موقعك مع تغيير اضائتها بناء على اليوم والتوقيت ما بين الصباح والمساء.

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Walli

هو واحد من التطبيقات القليلة الذي يهتم بجودة الخلفيات ودقتها، وسط تطبيقات الخلفيات على اندرويد لا يقدم أي تطبيق خلفيات بدقة 4K مثل هذا التطبيق، ولا تطبيق من تطبيقات الخلفيات على اندرويد يقدم تنوعًا مثلما يقدمه هذا التطبيق، ولذلك هو واحد من التطبيقات الجيدة جدًا ومن أفضل تطبيقات الخلفيات على اندرويد بشكل مباشر.

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متجر الثيمات على هاتفك

الآن آخر ما يمكن تقديمه ليس تطبيقًا، في كل هاتف يوجد متجر ثيمات خاص به، من خلال متجر الثيمات هذا يمكنك تحميل مجموعة واسعة من الخلفيات، وتتنوع هذه الخلفيات بتنوع التصاميم، تتنوع بالألوان وتتنوع بالأذواق، هذه النقطة الإضافية التي يمكنك تجربتها في هاتفك أيًا كان نوعه ستجد متجرًا للثيمات بنسبة كبيرة، لذلك ليس من السئ ان تعطي لمتجر ثيمات هاتفك فرصة لتجرب بعض الخلفيات منه.