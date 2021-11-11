ماسك يبيع أسهم لشركة “تسلا” بأكثر من مليار دولار في أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

باع مؤسس شركة “تسلا”، إيلون ماسك، الأسبوع الجاري جزء من أسهم شركته بقيمة أكثر من 1,1 مليار دولار، بحسب ما أفادت قناة “CNBC”.

ونقلت القناة عن الوثائق المالية أن ماسك تمكن من بيع أكثر من 930 ألف سهم بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، مشيرة إلى أن رجل الأعمال لا يزال يملك أكثر من 170 مليون سهم للشركة.

وكتب ماسك في صفحته على “تويتر” السبت الماضي: “يقال كثيرا في الأونة الأخيرة عن الأرباح غير المحققة كوسيلة للتهرب الضريبي”، مقترحا بيع 10% من أسهمه في شركة “تيسلا”. وأضاف أنه مستعد لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد إجراء استطلاع بين متابعيه على “تويتر” و”مهما كانت نتائجه”، موضحا أنه لا يوجد لديه أسلوب آخر لدفع هذه الضريبة.. ووافق أكثر من نصف المشاركين في التصويت (57,9%) على بيع الأسهم.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” سابقا بأن إيلون ماسك يعد وفق معلومات “FactSet” أكبر مساهم في شركة “تسلا” ويملك نحو 17% من أسهمها ما يعادل نحو 200 مليار دولار.

وكان ماسك انتقد سابقا اقتراح الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي لإدخال “ضريبة الملياردير”.