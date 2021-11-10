فايرفوكس من موزيلا يصل إلى متجر مايكروسوفت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

تجلب مؤسسة موزيلا متصفحها الشهير فايرفوكس إلى متجر شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز. ويعد فايرفوكس أحد بدائل الجهات الخارجية الأولى المتوفرة في متجر عملاقة البرمجيات لنظامها التشغيلي.

ويستخدم فايرفوكس محرك متصفح Gecko الخاص به بدلاً من بدائل Chromium مثل أوبرا أو العديد من البدائل الأخرى التي تعزز عرض الويب لمتصفح مايكروسوفت إيدج.

وأتاحت سياسات المتاجر المفتوحة الجديدة من عملاقة البرمجيات ظهور متصفحات الجهات الخارجية مثل فايرفوكس في متجرها.

وبالرغم من أننا لم نشهد ظهور جوجل كروم حتى الآن. ولكن سارعت أوبرا في التأكد من أن متصفحها الخاص مدرج أيضًا في المتجر.

وقالت موزيلا: إذا كنت تستخدم نظام ويندوز وأردت في السابق استخدام فايرفوكس، فإنه كان يجب عليك تنزيله من الإنترنت والمضي في عملية صعبة من مايكروسوفت. الآن بعد أن غيرت الشركة سياسات المتجر الخاصة بها، أصبح اختيار فايرفوكس كمتصفح سطح المكتب أكثر سلاسة، وهو يأتي مع أحدث ميزات فايرفوكس.

ويأتي إطلاق متصفح مايكروسوفت في متجر ويندوز بعد أشهر فقط من هزيمة موزيلا لعمليات حماية المتصفح الافتراضية من عملاقة البرمجيات في ويندوز.

وقد سهلت موزيلا التبديل إلى فايرفوكس عبر ويندوز. وذلك من خلال عملية بنقرة واحدة غير متاحة رسميًا لأي شخص آخر غير مايكروسوفت.

ويبدو أن موزيلا عكست تصميم قدرة عملاقة البرمجيات على تعيين مايكروسوفت إيدج كإعداد افتراضي في ويندوز بنقرة واحدة. وذلك بدلاً من العملية المتعددة المطالبات الموجودة في ويندوز 10 اليوم.

من المثير للاهتمام أن هذه العملية التي تتم بنقرة واحدة لا يبدو أنها تعمل في إصدار متجر ويندوز. وهذا يعني أن موزيلا إما تجنبت إرسال إصدارها البديل من فايرفوكس أو رفضته عملاقة البرمجيات من متجرها واضطرت الشركة إلى إزالة الحل البديل للمتصفح الافتراضي.

وجعلت مايكروسوفت عملية تعيين المتصفح الافتراضي أكثر صعوبة في نظام التشغيل ويندوز 11. وتحاول موزيلا إقناع عملاقة البرمجيات بتحسين إعدادات المتصفح الافتراضية في ويندوز منذ خطابها المفتوح إلى الشركة في عام 2015.

ويتوفر متصفح فايرفوكس الآن في متجر مايكروسوفت لكل من ويندوز 10 وويندوز 11.