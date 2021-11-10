«لو معاك أيفون.. خد بالك»: علامة تحذيرية تدل على أن كاميرا هاتفك تتجسس عليك

الشارقة - اميمة ياسر - يحتوي جهاز أيفون على علامة تحذير سهلة الاستخدام، تكشف ما إذا كان تطبيق ما يستخدم الكاميرا الخاصة بك، ليتجسس عليك أو لأي غرض ممكن، وهي أداة رائعة لأي شخص قلق من أن التطبيقات قد تتجسس عليه.

تضم جميع أجهزة أيفون كاميرا في الأمام وأخرى الخلف، لذا فإن الخصوصية مهمة، وإذا كانت التطبيقات تستخدم الكاميرا خلسة، فسيكون ذلك انتهاكًا كبيرًا للخصوصية، لذا، ولحسن الحظ، طورت شركة «أبل» نظام تنبيه ملونا لإعلام المستخدم عندما تكون الكاميرا في وضع نشط، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

نقطة تكشف لك من يتجسس عليك

يمكن لنظام النقاط الخضراء والبرتقالية المفيدة على أيفون تنبيه المستخدم عندما يكون الميكروفون أو الكاميرا نشطة، لذلك، إذا حدث أن أي تطبيق يسجل الصوت أو يستخدم الكاميرا ليتجسس على صاحب الهاتف دون علمه، سيجد هذه النقاط ظاهرة على الشاشة.

أضافت أبل هذه الميزة إلى أيفون في تحديث «iOS 14» الذي صدر العام الماضي، ولكن ربما لم يلاحظه الكثير من المستخدمين، أو لاحظوه دون أن يعرفوا فائدة هذه النقاط.

تظهر نقطة خضراء صغيرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرا، لذا إذا وجدها المستخدم دون أن يكون تطبيق الكاميرا مفتوحا، أو أي تطبيق آخر فتحه هو بنفسه ويعلم بأنه فعال، فإن هذه إشارة إلى أن تطبيقا آخر يستخدمها ليتجسس عليه، وبالمثل، تظهر نقطة باللون البرتقالي إذا تم تنشيط الميكروفون.

من خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بالمستخدم، الذي ينبثق بسحبة من أسفل الشاشة، يمكن رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون أو الكاميرا عند ظهور هذه النقاط، وعند الشك في حدوث شئ ما، يجب التحقق من أذونات التطبيق الذي تجده فعالا في الإعدادات.

يمكن مثلا رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، وإذا ازداد القلق يمكن حذف هذا التطبيق تمامًا.