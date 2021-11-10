شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم Nvidia الذكاء الاصطناعى لمساعدة Domino's بتقديم البيتزا بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Nvidia عن أداة جديدة يمكن أن تساعد في تقديم البيتزا الخاصة بك بشكل أسرع - نعم ، حقًا - في حدث GTC 2021 في الخريف، ويطلق عليه ReOpt، وهو أداة لوجستية في الوقت الفعلي تستخدمها Domino's بالفعل لتحسين طرق التسليم بناءً على الوقت والتكلفة، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى .

ReOpt وهو عبارة عن مجموعة من خوارزميات التخطيط اللوجستي التي يمكنها العثور على مليارات الطرق إلى نفس الموقع، كما إنه يستخدم الأساليب البحثية التي تدعمها حوسبة وحدة معالجة الرسومات لتوجيه المركبات بأكثر الطرق فعالية ممكنة إنه مثل خرائط Google ، إنه مجرد طريقة أكثر تعقيدًا ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التسليم في آخر ميل .

دومينوز لم تخجل من تبني التكنولوجيا الجديدة، وتقول الشركة منذ سنوات إنها شركة تقنية تقدم البيتزا، وقد اعتمدت كل شيء من السيارات بدون سائق إلى تطبيقات التوصيل داخل السيارة للمساعدة في تحسين الطلب والتسليم، و ReOpt هو التطور التالي لذلك على ما يبدو، وهو أداة متزايدة الأهمية لكيفية عمل العالم اليوم.

والتسليم في آخر ميل يعرض للخطر المرحلة الأخيرة من وصول الطرد إلى باب منزلك، إنه المكان الذي يسقط فيه سائق Amazon أو FedEx الحزمة الخاصة بك، ويمثل أهم نقطة ألم لمبيعات التجارة الإلكترونية اليوم.

ويأتى حوالي 53% من تكاليف التوصيل من التوصيل في الميل الأخير فقط، حيث تؤدى المنازل البعيدة أو الازدحام المرورى إلى عدم الكفاءة فى طرق التسليم، ومع انتشار الوباء في زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية إلى مستويات عالية جديدة، لم يكن التسليم في المرحلة الأخيرة أكثر أهمية من أي وقت مضى،و ReOpt هي الأحدث في سلسلة طويلة من تقنيات Nvidia التي تركز على وحدات معالجة الرسومات كحل.

وتقول Nvidia إنها تستطيع توجيه 1000 حزمة في ثلاث ثوانٍ على وحدة معالجة الرسومات، وهو عمل يستغرق عادةً وحدة المعالجة المركزية خمس دقائق. وتقول Nvidia أن ReOpt يمكن أن تقلل تكاليف التوصيل بنسبة 15%، والتي تقول إنها تمثل "مليارات" من المدخرات.

لتوضيح هذه النقطة ، أشارت Nvidia إلى Domino's ، التي تمكنت بسرعة من حساب 87 مليار طريقة لزيارة 14 موقعًا باستخدام ReOpt. ReOpt ديناميكي أيضًا، حيث يساعد عمال التوصيل في آخر ميل على التكيف مع ظروف المرور المتغيرة بسرعة، على الرغم من أن Domino's هي أول شركة تتبنى ReOpt ، فإن هذا النوع من الأدوات ينطبق على مجموعة متنوعة من الصناعات، من حزم Amazon إلى برامج تشغيل DoorDash ، كان التسليم في الميل الأخير يمثل عقبة للعديد من الصناعات، ونأمل أن توفر ReOpt بعض الحلول.