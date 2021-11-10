شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو السبب وراء بطء بصمة الإصبع فى هواتف Pixel 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى العديد من مستخدمو هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro من بطئ مستشعر بصمة الاصبع المدمج بالشاشة، حيث اشتكى البعض من أن هناك تأخرا بالاستجابة مع مستشعر بصمة الأصبع على هواتف Pixel الأخيرة.

وهذا يعتبر بمثابة خيبة أمل كبيرة نظرا إلى أن مستشعر بصمة الأصبع الموجود على الجهة الخلفية لإصدارات Pixel الأقدم كان سريعًا جدًا في الاستجابة للمس إصبع المستخدم.

إلا أن جوجل نشرت تغريدة أوضحت فيها سبب الأداء البطيء لمستشعر بصمة الأصبع بهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro، حيث قالت جوجل :"نأسف للإزعاج، يستخدم مستشعر بصمة الإصبع بهاتف Pixel 6 خوارزميات أمان محسّنة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تستغرق وسائل الحماية الإضافية هذه وقتًا أطول للتحقق أو تتطلب المزيد من الاتصال المباشر مع المستشعر".

وهو ما يعنى أن هذا البطئ بسبب زيادة الحماية، حيث يمكن أن يستغرق مستشعر بصمة الأصبع وقتًا أطول للتحقق من بصمات أصابع المستخدم، وأضافت جوجل رابط لصفحة دعم تتضمن بعض الارشادات المفيدة حول كيفية تسريع مستشعر بصمة الأصبح فى الشاشة.

وأحد اقتراحات جوجل هو التأكد من أنك تستخدم طبقة لحماية الشاشة معتمدة من جوجل؛ مثل Google Zagg و Otterbox و Panzerglass.