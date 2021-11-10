حل مشكلة فشل إرسال رسائل البريد الإلكتروني “تعذّر إرسال الرسالة”

يواجه البعض مشكلة فشل إرسال رسائل البريد الإلكتروني “تعذّر إرسال الرسالة” حيث أصبحت رسائل البريد الإلكتروني شائعة وهي الطريقة القياسية للاتصال الرسمي، تعد برامج المراسلة او الدردشة رائعة للمحادثات غير الرسمية ولكن عندما يلزم كتابة شيء ما بشكل رسمي يتم كتابته في شكل بريد إلكتروني يمكن إرساله و استخدام CC و BCC إلى جميع المعنيين، بعض خدمات البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا هي في الأساس خدمات مجانية؛ تقدم كل من Google و Microsoft حسابات مجانية بالإضافة إلى حسابات الأعمال المدفوعة، طبعًا طالما تستطيع كتابة بريد الكتروني فستستطيع ارسال أي رسالة تريدها، لكن اذا كانت لديك مشكلة فأكمل هذا المقال.

البريد الإلكتروني لا يرسل أي رسائل

البريد الإلكتروني يتم عمل له أتمتة “تشغيل آلي” بعدة طرق يقوم المستخدمون بإعداد رسائل بأنهم خارج المكتب عندما يكونون خارج المكتب ولا ينتبهون الى الرسائل التي تصلهم ولا الى الإمضائات الموجودة على كل رسالة أيًا كان نوعها او توزيعها، غير قدرتهم على انشاء تصنيفات آلية تبعد الرسائل المزعجة عن صندوق الوارد الخاص بهم.

هناك رسائل بريد الكتروني تصدر من نظام فرعي خاص بالبريد الإلكتروني، هي رسائل بريد إلكتروني تلقائية يتم إرسالها عند ارتداد الرسالة مجددًا، الرسالة المرتدة هي رسالة تم إرسالها ولكن لم يتم تسليمها؛ أي أنها خرجت من صندوق بريدك المرسل وكادت ان تصل الى صندوق الاستلام عند المُستلم لكن فشل الاستلام لسبب ما، عادةً ما يحدث فشل إرسال الرسالة في غضون دقائق من إرسالها، وفي بعض الحالات بناءً على عنوان البريد الإلكتروني الذي أرسلت الرسالة إليه قد يفشل التسليم بعد بضع ساعات.

حل مشكلة فشل إرسال رسائل البريد الإلكتروني

إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد فشل ارسال رسالة، فإن رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها فشلت في التسليم. لإصلاح ذلك تحتاج أولاً إلى تحديد البريد الإلكتروني الذي ارتدت الرسالة منه، لمعرفة ذلك افتح رسالة الاخطار ستخبرك بالبريد الإلكتروني الذي ارتدت منه الرسالة. قد يخبرك البريد الإلكتروني أيضًا عن سبب ارتداد الرسالة، قد يرتد البريد الإلكتروني للأسباب التالية وتتطلب جميع هذه المشكلات تقريبًا من مالك البريد الإلكتروني المستلم إصلاح المشكلة.

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البريد الوارد ممتلئ

يبدو أن صناديق البريد الإلكتروني لا نهائية وقد يبدو ذلك صحيحًا إذا كان حجم صندوق الوارد الخاص بك 10 غيغابايت أو 15 غيغابايت، ومع ذلك لا يزال هذا مقدارًا محدودًا من السعة التخزينية. بمجرد نفاد مساحة التخزين لن يتمكن حساب البريد الإلكتروني من تلقي أي رسائل أخرى حتى يتم تفريغ المساحة، إذا استمرت الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى حساب معين في الارتداد فقد يشير ذلك إلى امتلاء البريد الوارد للمستلم. اطلب منهم تنظيفه وإخلاء بعض المساحة للرسائل الجديدة.

البريد الإلكتروني غير نشط / معلق

يمكن حذف حسابات البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين حذف حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم يدويًا، يمكن تعليق حسابات البريد الإلكتروني إذا تبين أنها تنتهك شروط الخدمة الخاصة بالنطاق الذي تستخدمه. إذا كان البريد الإلكتروني عبارة عن بريد إلكتروني خاص بالعمل فيمكن تعليق الحساب في حالة انتهاء صلاحية الاشتراك، ستعرف بأن المشكلة تكمن في هذه النقطة عندما تأتي لك رسالة فشل التسليم تخبرك بأنه لم يتم تسليم رسالتك بالبريد الإلكتروني سيتعين عليك التواصل مع المستلم من خلال طريقة اتصال مختلفة (أو بريد إلكتروني مختلف) واطلب منه إصلاحه.

البريد الإلكتروني غير صحيح

إذا أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى حساب غير موجود ، أي أنك أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح ، فسترتد الرسالة تمامًا مثل إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان غير حقيقي سيفشل تسليم الرسالة تحقق وتأكد من أنك تستخدم البريد الإلكتروني الصحيح. قد يكون لديك خطأ في كتابة عنوان البريد مثل ان تكتب putlook بدلًا من outlook مثلًا، أو قد يكون هناك خطأ إملائي في العنوان الذي كتبته.

الخلاصة

نظام ارسال الرسائل يخبرك دائمًا بأسباب فشل الإرسال، اذا كانت مشكلة بريد الكتروني او مشكلة امتلاء مساحة او غيرها من المشاكل المختلفة، لذلك ليست معضلة كبيرة ان تدرك ما مشكلة البريد الخاصة بك، اقرأ رسالة الاخطار جيدًا ومن ثم حاول حل المشكلة، بعد ذلك ستستطيع ارسال بريد الكتروني من جديد بدون مشاكل.

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